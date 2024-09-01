安心亞「一直想跟醫生交往」！單身超過5年…羞開3條件：真的很喜歡

記者潘慧中／綜合報導

安心亞出道10逾年以來，發展橫跨音樂、戲劇、綜藝等領域，亮眼表現有目共睹，感情生活同樣備受關注。值得一提的是，她最近在節目中難得鬆口坦言，「我一直都很想要跟醫生交往看看。」

▲▼安心亞一直很想跟醫生交往。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



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安心亞在主持《同學來了》時坦言，雖然從未和醫師談過戀愛，但她一直很想和從事這項職業的人交往，她對阿Ken形容「這個感覺就像是你們一直很想要跟櫻花妹交往的那種感覺」。

▲安心亞害羞透露擇偶條件。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



無奈的是，安心亞始終沒有機會認識到醫生朋友，「真的很喜歡醫生」，也喜歡醫生穿醫師袍的模樣，「很帥」，希望阿Ken如果有認識醫生的話能介紹給她。

▲安心亞真的很喜歡醫生。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



被問到擇偶條件時，安心亞希望是45歲以下未婚的醫生，害羞模樣被阿Ken笑虧「沒碰過這麼積極的」。事實上，她日前坦承已經單身超過5年，若有交往對象，她會是戀愛腦，但現在以工作為重心，「我一直都很隨緣，現在被愛包圍，所以愛情不是優先考量。」而所謂的被愛包圍是指家人、朋友、經紀團隊等等，「他們好希望我單身，就可以很認真工作。」