黑嘉嘉COSPLAY魔法師「絕美造型」曝光　雷嘉汭熱舞自嘲是Pizza

記者蕭采薇／台北報導

青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》，集結新一代亮眼新星詹懷雲、雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱，詮釋5位少男少女在青春成長路上的各種煩惱。首集「圍棋女神」黑嘉嘉飾演高中老師，竟在金東昱眼中成了超美金髮黑紗魔法師，對於需要COSPLAY扮裝演出、成為學生的幻想模樣，黑嘉嘉打趣說：「我還是希望學生們可以認真上課，不要一直在幻想，也希望觀眾會喜歡我這次比較特別的造型。」

▲《讓我看見你是誰》黑嘉嘉換裝成為學生幻想的魔法師。（圖／CATCHPLAY+提供）

《讓我看見你是誰》第一集開頭就是暗戀校草黃信赫的雷嘉汭，在夢中熱舞後與對方甜蜜對視，充滿粉紅泡泡的美夢卻被媽媽叫醒而打斷，談及這場熱舞橋段，曾練過競技啦啦隊的雷嘉汭不諱言拍攝過程沒有想像中容易，「以前練啦啦隊都是比較技巧性的動作，就不是熱舞社的性感動作」，更搞笑自嘲：「人家是Blackpink的Lisa，我是Blackpink的Pizza哈哈。」

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▲《讓我看見你是誰》雷嘉汭夢見校草黃信赫。（圖／CATCHPLAY+提供）

此外劇中她和屈中恆飾演父女檔，逗趣且自然的互動相當討喜，她笑說和爸爸拍戲常會被他的喜劇節奏逗笑，「尤其我在劇中被懷疑是不是交男朋友，爸爸一直想進我房間問又不好意思走進來，拍這場戲時我真的有不小心笑出來，也感受到爸爸對仰仰（角色名）的愛很直接又可愛」。

另一方面，飾演雷嘉汭閨蜜的鄭宇恩，詮釋認真乖巧的學生「葉筱茼」，卻因聽老師的話被同學霸凌，走在路上還遭人惡作劇潑水的橋段令人心疼，不過憶及拍攝當天正值炎熱高溫，鄭宇恩笑說：「當下有感覺到大家好像滿羨慕我的，因為天氣真的很熱，被潑水就會比較涼快。」

▲《讓我看見你是誰》詹懷雲和鄭宇恩劇中是同班同學。（圖／CATCHPLAY+提供）

除了潑水戲爽快降溫，鄭宇恩還到冰淇淋店拍攝買冰吃的橋段，卻上演被陌生大叔插隊而怒嗆回去橋段，眼見衝突一觸即發，一旁吃冰的詹懷雲帥氣化解危機。詹懷雲則表示，古盛鑫雖然安靜，但個性很仗義，「不單只是對葉筱茼，他對朋友也是這樣，雖然遇到恐怖奧客會有點害怕，但在女孩子面前當然不能漏氣呀！」

▲《讓我看見你是誰》雷嘉汭想買手機卻被父母阻止。（圖／CATCHPLAY+提供）

《讓我看見你是誰》故事描述台越混血新二代陽光妹張仰仰（雷嘉汭飾）和文藝怪咖葉筱茼（鄭宇恩飾）是無話不談的好友，對初戀充滿憧憬的仰仰，為了親近心儀的校草羅紹賢（黃信赫飾），拉著筱茼一起加入冷門的民族舞蹈社。

▲《讓我看見你是誰》詹懷雲在冰淇淋店解救鄭宇恩。（圖／CATCHPLAY+提供）

滿腦奇思異想的筱筒，總將點子都記錄在日記本中，不料日記本卻在一場咖啡廳的混亂中遺失。而引發混亂的始作俑者，竟是羅紹賢與其他兩個民舞社社員古盛鑫（詹懷雲飾）和齊家彥（金東昱飾），三男兩女的緣分因一本日記本被串起，五人的青春紀事就此展開。