柯文哲出事！唐綺陽2天前預言「真相大白」　將有1驟變：最後大清理

記者田暐瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案，被台北地檢署聲押禁見，引發議論。有網友發現「國師」唐綺陽2天前就提到水逆已「起底、真相大白」，那水星順行就要迎接驟變，且政治「肅殺氣氛提前上演」，神準預言令許多網友驚呼連連，「真的真相大白」、「太準了」。

▲唐綺陽2天前分析星象，柯文哲隔天出事。（圖／翻攝自唐綺陽臉書、記者李毓康攝）



唐綺陽2天前在臉書宣布水星正式逆行的星象文，「金星天秤讓『政治、宮鬥、藝人網紅選邊』的肅殺氣氛提前上演。」接著更指出9月有土星、三王星互相呈相的厲害相位，因而從年底開始，將會出現驟變，「三王星陸續跨欄（改朝換代）前，來場最後大清理，與定調。」

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▲唐綺陽2天前分析星象被讚神準。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）



此外，又因為「火星進巨蟹」的星象，唐綺陽表示，大家為了捍衛家族、家人、國家，內心會劇烈起伏、澎湃，「若我們生活中，有默認的對手、討厭的族群，衝突指數也將升高。」最後直言：「只能說這個九月，滿刺激的。」

對於唐綺陽神準預言政治圈動亂，不少網友湧入留言驚嘆，「真的真相大白」、「然後今天阿北就出事了！不愧是國師」、「國師超準」。柯文哲陷入京華城弊案接受調查，8月31日複訊後被檢方聲請羈押禁見，不少支持者對此感到不滿，在北檢門外聚集、聲援。由於檢方聲請限制閱卷，台北地院預計9月1日上午會先開閱卷庭，待閱卷結束後才會召開羈押庭。

▲唐綺陽2天前分析星象被讚神準。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）