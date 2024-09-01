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【本周夯星聞】《康熙》造型師離世！　薔薔「迷幻蘑菇」遭下片發聲

記者張筱涵／綜合報導

8月第四周，2024年也正式進入下半，本周最多人關心的3則新聞，《ETtoday星光雲》一次為讀者們整理！

▲▼夯新聞。（圖／記者張筱涵製）

TOP 1：《康熙》造型師Enzo驚傳過世！　Makiyo悲痛哀悼：還無法相信

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造型師Enzo，以其浮誇造型和在《康熙來了》中的頻繁出現而聞名，是藝人Makiyo的好友。Enzo今年7月剛剛慶祝了42歲生日，當時他在臉書上提到這是他人生中最悲慘的一年，並希望藉生日喜氣驅散厄運。

不料，近日傳出他不幸過世的消息，Makiyo在臉書上悲痛哀悼，表示「Enzo RIP miss you Enzo And forever love you」，此消息讓許多好友難以接受。Makiyo經紀人透露，下午收到了Enzo母親的訊息，證實了這一不幸消息，但具體死因尚不清楚。Enzo與Makiyo有多年深厚交情，兩人常一起出席活動，Enzo也曾為她提供節目服裝支持。

▲▼Enzo過世。（圖／翻攝自臉書）

▲Enzo過世。（圖／翻攝自臉書）

TOP 2：AV女優榨乾男友「一天要7次」虛脫！　趁睡著硬上...他醒來內褲不見求放過

AV女優伊芙蝶入行3年，累積超過50部作品，近日在節目《11點熱炒店》分享成人片秘辛，坦言每月最多可拍3、4部。她透露，最初接觸成人產業是因經紀人推薦，加上自己性需求強烈，導致男友無法承受，甚至崩潰問她是否考慮改當女優或找別人。

伊芙蝶坦言自己對性有強烈慾望，曾要求男友一天多次性生活，讓對方疲憊不堪，最終兩人因此分手。進入AV產業後，男友開始懷疑她在外面亂來，對她惡言相向，關係無法維持。

▲▼ 伊芙蝶。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

▲伊芙蝶。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

TOP 3：薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

薔薔近日在西班牙旅遊時遭扒手偷走總價值27萬元的財物，後來她在荷蘭拍攝的食用「迷幻蘑菇」影片又被YouTube下架，並收了一個警告。她在直播中無奈表示，平台判定該影片不符合規範，雖然影片花了很多心血製作，但還是被認為違規。薔薔強調影片的目的是探討迷幻蘑菇的文化和法律差異，並提醒台灣觀眾不要碰此類物品。

▲薔薔。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

▲薔薔。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

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