快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！　Makiyo悲痛哀悼：還無法相信

記者孟育民／台北報導

造型師Enzo過去時常在《康熙來了》中現身，也是藝人makiyo的閨蜜，他7月才剛發文慶祝42歲生日。不料，Makiyo稍早在臉書悲痛哀悼好友，Enzo個人社群也有不少人在懷念他，傳出憾事。對此記者詢問Enzo聯絡窗口，目前電話關機，而Makiyo經紀人則表示下午收到Enzo媽媽訊息，證實消息：「我們也不知道詳細內容怎麼過世的，只是收到消息，Makiyo現在還無法相信，真的非常難過。」





▲造型師Enzo驚傳過世。（圖／翻攝自臉書）

Enzo過去因為浮誇的造型，曾受封男版女神卡卡，和Makiyo有多年交情，不只私下一起跑趴，還會幫她在節目中借衣服。如今傳出憾事，Makiyo在臉書悲痛哀悼：「Enzo RIP miss you Enzo And forever love you。」突如其來的消息，也讓許多好友無法接受。

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▲Makiyo悲痛哀悼好友。（圖／翻攝自Facebook／Makiyo new 川島茉樹代）

事實上，Enzo今年七月才在臉書發文：「今年是我活到42歲的生日，也是我這輩子最悲慘的一年我需要的生日禮物清單就只有紅包，不管多少錢，我要用我生日的喜氣，掃去一大堆的穢氣！祝我自己生日快樂，還有希望最疼我的奶奶趕快回到我身邊。」