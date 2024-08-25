AV女優榨乾男友「一天要7次」虛脫！　趁睡著硬上...他醒來內褲不見求放過

記者孟育民／台北報導

AV女優伊芙蝶入行3年，累績作品超過50部以上，日前在節目上《11點熱炒店》聊成人片秘辛，坦言一個月最多可拍到3、4部，而她還原一開始接觸到成人產業是因為身邊經紀人推薦，加上自己性需求很大，讓當時男友受直呼不了，崩潰問她是否要改當女優或是找別人。

▲ 伊芙蝶被男友問是否要當女優。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

伊芙蝶大方承認：「我是一個很喜歡愛愛的人，那時後想要一天7次，他醒著的時候我就會上一次，然後他睡著我就弄醒再上，後面他睡死我還在弄他，他醒來就說『為什麼我內褲不見了』，他完全被榨乾，他早上起來黑眼圈很深，我幾乎每天都榨他。」她因為男友受不了，於是踏入AV產業，但男友居然開始懷疑她在外面亂來，對她惡言相向，兩人最終還是分手。

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▲▼ 伊芙蝶直言自己需求很大，男友都被弄到虛脫。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

另外，同場來賓艾熙坦言除了成人產業，平常是在補習班當老師，「我在教經濟學！學生年齡層國中到高中，目前沒有任何同學、同事來跟我講過。」

▲艾熙在補習班教課。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

艾熙不避諱分享自己的職業，也認為多少有些學生知道，「他們這個年紀也不敢說，老師我看過你的A片，我不會去跟學生說，因為我覺得這不是我的教學範圍，所以我不會跟學生討論。」

