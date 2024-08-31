張文綺台中鹽酥雞店爆離職潮　損失兩百萬　機具成廢鐵

記者葉文正／台北報導

三立電視與國防部聯手打造的最強軍事節目—《能戰！全民新視界》，邁入第六個年頭，今天邀請錢薇娟，張文綺與筠熹、梁赫群與馬力歐等等藝人出席記者會，而張文綺2022年花費200萬在台中西區長春路上開的鹹酥雞創始店「炸綺來」7月收攤，近來房東開價2100萬元出售中。

▲宜芳(左起)、張文綺、錢薇娟、筠熹出席記者會。（圖／三立提供）

張文綺今天出席三立《能戰！全民新視界》節目記者會坦言因為疫情影響加上員工離職走3個，因此忍痛關店把人力移到台中另一家北屯店，至於最後賠多少錢？她也表示裝潢加上機具，當初花了兩百萬元，但是因為當初有賺到錢，所以算是打平，只是機具現在就是變廢鐵了。

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▲四人體驗軍樂隊的工作。（圖／三立提供）

張文綺說因為還有其它加盟店，加上她人力有調度，因此台中總店收攤只賠到器具的錢損失近百萬，而當初該店月租金3萬5千元，還好最後跟其他盈餘算一算，呈現打平，加上房東（是她阿姨）要賣房子，最後才忍痛收攤。

▲張文綺(左二)鹹酥雞店有十家。（圖／三立提供）

而房東開價2100萬求售，張文綺今天也透露，那間房子本來就在阿姨名下，所以就交給阿姨處理。只是之後她去台中就沒地方可住，她目前全台總共有10家鹽酥雞店，接下來還打算在台北京站店再開一家分店，而且可以在店內用餐，幸好目前的營業額不錯，算是有賺錢。