《黑澀會》薔薔公司擴大徵才！薪資優渥…5福利超狂：不定時加薪

記者潘慧中／綜合報導

薔薔（林嘉凌）出道自《我愛黑澀會》，近年不只跨足YouTuber領域，2022年2月還自立門戶開了「福利文創」工作室。近日格外引起討論的是，她終於擴大徵才了，公司福利也隨之曝光。

▲薔薔公司擴大徵才。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）



薔薔31日在Instagram限時動態徵求企劃助理，該職位需要協助排程、完成公司行政事務、執行基礎剪輯和獨立完成企劃專案。因此，她需要一位細心負責的人才，應徵者要具備駕照、專案管理安排和基礎的剪輯能力。

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▲薔薔近年跨界當起YouTuber。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）



福利除了有勞健保，薔薔公司還允許員工彈性居家工作，進公司的話則有提供餐點，平常也有獎金，甚至能不定時到各地出遊，相當歡迎有緣人能加入她的行列。

▲▼薔薔日前大方公開頻道去年的廣告收入。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）



事實上，薔薔和員工一起將頻道經營得有聲有色，目前共有69萬訂閱者，2023年訂閱成長了27萬、有7支影片點閱破百萬。關於頻道2023年的收入，她日前也大方公開有到450萬。