ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Lisa也是換臉受害者「遭移植到脫衣秀」　權恩妃、TWICE宣布追究到底

記者張筱涵／綜合報導

深度偽造（Deepfake）換臉技術，遭有心人士違法利用，許多藝人的臉因此被合成上色情影片，韓團TWICE和權恩妃都確定提告，且絕對不會從寬。其實，BLACKPINK成員Lisa在參演瘋馬秀後，就被傳在表演中脫去上衣，還有一則影片在各大色情平台以「瘋馬秀」的名稱瘋傳，但這其實是有人非法使用深度偽造作出來的影片。

▲▼LISA。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

▲Lisa也是深度偽造換臉受害者。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

深度偽造犯罪現在是全球最熱門的話題之一，據韓媒《tenasia》報導，其實過去Lisa在參演瘋馬秀後，就也被換臉到一則脫衣秀的影片，並以「瘋馬秀」的Hashtag瘋傳在各大色情平台上，經過使用韓國高等科學技術學院（KAIST）開發的「深偽檢測應用程式」（KaiCatch）進行檢查，結果顯示該影片100%為深偽影片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，南韓近來爆出每間學校幾乎都有男學生在Telegram創立私密群組，主要分享使用深度偽造將色情影片中的女主角換成女同學的臉的影片，甚至還有人會拍家人來進行換臉，消息曝光後震驚全世界，日前更有報導指出，南韓是換臉犯罪最嚴重的國家。

▲▼LISA。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

▲Lisa去年曾參加瘋馬秀。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

深偽影片是利用高度發展的人工智能技術生成的假影片。隨著AI技術的進步，真假難辨的程度越來越高，許多名人因此成為深偽犯罪的受害者。TWICE和權恩妃所屬經紀公司JYP娛樂和Woollim娛樂，都在30日發出嚴正聲明將會嚴查深度換臉的非法片，且會讓加害者受到法律懲處，絕對不會從寬處理。

根據相關法律規定，在韓非法製作合成影片者可處5年以下有期徒刑或韓幣5000萬元（約台幣125萬元）以下罰金，如涉及銷售，最高可處7年有期徒刑。

外送用▲▼TWICE遭AI換臉合成不雅片　經紀公司怒開告。（圖／翻攝自X／JYPETWICE）

▲▼TWICE（上圖）和權恩妃（下圖）所屬公司都採取法律行動。（圖／翻攝自X／JYPETWICE、Woollim娛樂提供）

▲▼專訪／權恩妃來台牢記2中文單字　受封潑水女神羞認：有去找影片看。（圖／Woollim娛樂提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

推薦閱讀

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！畫面超兇 包場慶祝：全台找不到第2個他

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！畫面超兇 包場慶祝：全台找不到第2個他

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

九月生肖運勢一次看！牛、龍貴人運最佳　雞運勢波動大

九月生肖運勢一次看！牛、龍貴人運最佳　雞運勢波動大

柯文哲被捕「愛莉莎莎遭洗版」第一反應曝光！　曾列8理由：此生最愛他

柯文哲被捕「愛莉莎莎遭洗版」第一反應曝光！　曾列8理由：此生最愛他

林依晨才喊「我是成都人」悄現蹤台北！　燦笑同框20年好友被拍

林依晨才喊「我是成都人」悄現蹤台北！　燦笑同框20年好友被拍

才宣布成玖壹壹第一位人父　健志霸氣「包摩天輪」浪漫求婚辣女友！

才宣布成玖壹壹第一位人父　健志霸氣「包摩天輪」浪漫求婚辣女友！

許光漢《正港分局》「其實在女星家拍」！她近距離接觸王淨：與有榮焉

許光漢《正港分局》「其實在女星家拍」！她近距離接觸王淨：與有榮焉

小三酸正宮「不打扮不煮飯」讚渣夫暖男　專家列3點搖頭：兩巴掌讓妳清醒

小三酸正宮「不打扮不煮飯」讚渣夫暖男　專家列3點搖頭：兩巴掌讓妳清醒

《一日三餐》車勝元、柳海真回歸！10月開播「獨缺孫浩俊」原因曝光

《一日三餐》車勝元、柳海真回歸！10月開播「獨缺孫浩俊」原因曝光

不止花蓮開唱…五月天暖訂「5萬份土產」送禮　店家：以為是詐騙

不止花蓮開唱…五月天暖訂「5萬份土產」送禮　店家：以為是詐騙

多組台灣網紅「西藏巧遇」被罵翻！　華航林依晨澄清：我問心無愧

多組台灣網紅「西藏巧遇」被罵翻！　華航林依晨澄清：我問心無愧

歐陽娜娜不甩緋聞！IG曬深V辣照　網湧入狂問「真的談戀愛？」

歐陽娜娜不甩緋聞！IG曬深V辣照　網湧入狂問「真的談戀愛？」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！畫面超兇 包場慶祝：全台找不到第2個他

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

九月生肖運勢一次看！牛、龍貴人運最佳　雞運勢波動大

柯文哲被捕「愛莉莎莎遭洗版」第一反應曝光！　曾列8理由：此生最愛他

林依晨才喊「我是成都人」悄現蹤台北！　燦笑同框20年好友被拍

才宣布成玖壹壹第一位人父　健志霸氣「包摩天輪」浪漫求婚辣女友！

許光漢《正港分局》「其實在女星家拍」！她近距離接觸王淨：與有榮焉

小三酸正宮「不打扮不煮飯」讚渣夫暖男　專家列3點搖頭：兩巴掌讓妳清醒

《一日三餐》車勝元、柳海真回歸！10月開播「獨缺孫浩俊」原因曝光

不止花蓮開唱…五月天暖訂「5萬份土產」送禮　店家：以為是詐騙

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

深度偽造, deep fake, Telegram

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 柯文哲被逮「愛莉莎莎雙手合十11字表態」！暫離台灣…下一步動向曝
  2. 「精靈女王」太妍出發高雄開唱！親切回眸打招呼　5位保鑣機場護駕
  3. 《黑澀會》薔薔公司擴大徵才！薪資優渥…5福利超狂：不定時加薪
  4. 蔡少芬顧小的「2次弄丟2歲女兒」　網分兩派太粗心 vs 其他家人要幫看
  5. 劉德華演唱會抽籤放榜了！　「84萬人瘋搶4萬張票」中獎率不到5%
  6. 應曉薇涉弊32年前台詞神預言！「錢很重要」　網跪：台版辛普森
  7. 阿滴被診斷「中重度睡眠呼吸中止症」！2徵兆曝：以為是普通打呼
  8. 吳尊打地鋪「陪女兒排泰勒絲演唱會7hrs」！　苦力追星被讚：超讚老爸
  9. 母女一起素顏被綠茶粉攻擊　女兒感性告白惹哭王彩樺
  10. 余文樂老婆遭控「搭機裝傻搶座位」惹火乘客！　黑底文發聲曝真相

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366