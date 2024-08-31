Lisa也是換臉受害者「遭移植到脫衣秀」　權恩妃、TWICE宣布追究到底

記者張筱涵／綜合報導

深度偽造（Deepfake）換臉技術，遭有心人士違法利用，許多藝人的臉因此被合成上色情影片，韓團TWICE和權恩妃都確定提告，且絕對不會從寬。其實，BLACKPINK成員Lisa在參演瘋馬秀後，就被傳在表演中脫去上衣，還有一則影片在各大色情平台以「瘋馬秀」的名稱瘋傳，但這其實是有人非法使用深度偽造作出來的影片。

▲Lisa也是深度偽造換臉受害者。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）



深度偽造犯罪現在是全球最熱門的話題之一，據韓媒《tenasia》報導，其實過去Lisa在參演瘋馬秀後，就也被換臉到一則脫衣秀的影片，並以「瘋馬秀」的Hashtag瘋傳在各大色情平台上，經過使用韓國高等科學技術學院（KAIST）開發的「深偽檢測應用程式」（KaiCatch）進行檢查，結果顯示該影片100%為深偽影片。

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事實上，南韓近來爆出每間學校幾乎都有男學生在Telegram創立私密群組，主要分享使用深度偽造將色情影片中的女主角換成女同學的臉的影片，甚至還有人會拍家人來進行換臉，消息曝光後震驚全世界，日前更有報導指出，南韓是換臉犯罪最嚴重的國家。

▲Lisa去年曾參加瘋馬秀。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）



深偽影片是利用高度發展的人工智能技術生成的假影片。隨著AI技術的進步，真假難辨的程度越來越高，許多名人因此成為深偽犯罪的受害者。TWICE和權恩妃所屬經紀公司JYP娛樂和Woollim娛樂，都在30日發出嚴正聲明將會嚴查深度換臉的非法片，且會讓加害者受到法律懲處，絕對不會從寬處理。

根據相關法律規定，在韓非法製作合成影片者可處5年以下有期徒刑或韓幣5000萬元（約台幣125萬元）以下罰金，如涉及銷售，最高可處7年有期徒刑。

▲▼TWICE（上圖）和權恩妃（下圖）所屬公司都採取法律行動。（圖／翻攝自X／JYPETWICE、Woollim娛樂提供）

