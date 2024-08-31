許光漢《正港分局》「其實在女星家拍」！她近距離接觸王淨：與有榮焉

記者潘慧中／綜合報導

犯罪推理喜劇《正港分局》為電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的衍生影集，22日一上線就吸引大批網友觀看。特別的是，許光漢、王淨有一幕辦案的場景，其實是藝人母女檔胡文英、鄭靚歆的舊家。

▲《正港分局》有一場外景戲是在胡文英老家拍攝的。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



胡文英30日在社群網站透露，《正港分局》其實是在她家拍攝的，「許光漢、王淨男神女神近距離接觸」，而上次是租借給《模仿犯》，「林心如在我家拍攝。」

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▲許光漢、王淨和邰智源到胡文英老家拍攝。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



胡文英上傳一系列許光漢、王淨和邰智源一起在家中拍攝的片段，並附上實際現場照，她不禁興奮地說：「實在是與有榮焉，很開心我的名字出現在幕後。」

▲胡文英的名字出現在感謝名單。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



照片中，可以看到胡文英的舊家客廳有挑高的天花板，搭配華麗的水晶吊燈，顯得相當氣派。牆壁使用了木質料，皮質沙發擺放在正中央，旁邊擺放著一座雕像，展示了主人對藝術的喜愛。

▲▼胡文英分享老家場景照。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



餐桌區光線充足，桌上擺放著一瓶白色花束，增添了一份清新氣息。餐椅同樣是木質料，椅背有金屬線條設計，與桌子的透明感相互輝映。總體來說，這是一個融合了典雅與豪華的居家環境。