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目黑蓮突暫停活動內幕被挖！　「在片場被欺負」劇組人員故意大聲抱怨

記者蔡宜芳／綜合報導

日本偶像男團「Snow Man」成員目黑蓮擁有高人氣，然而日前卻因健康狀況不佳，暫時中斷活動。由於事發突然，讓各界都感到震驚，30日更傳出他之所以會身體出狀況，是因為在片場「被欺負」，受到太大的壓力。

外送用▲▼目黑蓮突暫停活動爆「在片場被欺負」。（圖／翻攝自Instagram／sn_meguro.ren_official）

▲目黑蓮於21日突然宣佈因身體不適暫停活動。（圖／翻攝自Instagram／sn_meguro.ren_official）

根據日媒《女性SEVEN》報導，目黑蓮主演的日劇《海的開始》的工作人員透露，目黑同時兼顧偶像和演員的活動，非常繁忙，但他仍然時刻關心周遭的人，是個態度相當認真的人，但可能也是因為如此，身心才會受到過大的負擔。

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據悉，由於《海的開始》整個劇組對待這部作品有著相當的堅持，因此拍攝時間也非常長，經常到深夜才結束，連資深演員大竹忍都受不了，經常為此和製作高層發生爭執。另外，有村架純也因為劇中的設定，而變得很敏感，甚至一度懷疑自己能否勝任角色。

在這樣的情況下，目黑蓮因為爆紅後行程越來越多，拍攝時間相對變得有限，整個片場的時間壓力也變大。劇組人員透露：「當目黑無法順利演繹角色時，有部分工作人員甚至開始抱怨說『夏（目黑角色名）一定會超過午夜12點』或者『明明沒時間了，他是不是又對時間表提出異議了』這樣的話，還讓目黑聽得一清二楚。」

▲▼目黑蓮突暫停活動爆「在片場被欺負」。（圖／翻攝自Instagram／sn_meguro.ren_official）

▲業界人士爆料目黑蓮在片場被欺負。（圖／翻攝自Instagram／sn_meguro.ren_official）

不僅如此，還會有工作人員因情緒不穩定，直接把劇本摔在地上，片場氣氛十分糟糕，「或許是因為這種情況重複發生，導致（目黑）精神壓力越來越大，他開始利用僅有的一點休息時間躲進車裡，這也引來了一些冷漠的目光。」

相關人士透露，聽說目黑蓮因為身心壓力，變得沒辦法從床上起來，除了站立困難，連進食都有問題，「他在醫院接受了詳細的檢查，但具體病情尚未透露。」不過，目黑因為責任心強，目前已經回到崗位繼續完成工作，而片場氣氛也有所好轉。

另外，有傳因為《海的開始》進度落後，曾經和目黑蓮合作的鈴鹿央士所主演的作品可能得延後播出，目黑還為此向對方道歉。不過，富士電視台對此否認，表示鈴鹿主演的電視劇會按計畫播出，同時表示：「（關於目黑與工作人員的摩擦）並沒有這樣的事實。」

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