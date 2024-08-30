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不斷更新／韓星活動9月售票看這裡！　太陽、李起光售票倒數

記者蔡宜芳／綜合報導

韓星來台活動9月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：

▲韓星9月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲韓星9月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

【2024 NAM WOO HYUN 4TH SOLO CONCERT <植木日4 - TREE WORLD> in TAIPEI】

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▲▼南優鉉。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）

▲南優鉉。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）

售票日期：2024年9月1日（日）11:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2024年10月5日（六）18:00
演出地點：國立臺灣大學綜合體育館1F（台北市大安區羅斯福路四段1號）
票價：座席A區 NT$5,600／座席B區 NT$4,600／座席C區 NT$3,600／身心席NT$2,800
主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd

【TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN TAIPEI】

▲▼太陽。（圖／翻攝自Facebook／Live Nation Taiwan 理想國）

▲太陽。（圖／翻攝自Facebook／Live Nation Taiwan 理想國）

售票日期：星展萬事達卡卡友預售票 2024年9月4日（三）11:00-23:59／Live Nation Taiwan 會員預售 2024年9月5日（四）11:00-23:59／全面開賣 2024年9月6日（五）11:00
售票方式：拓元售票系統
演出日期：2024年12月14日（六）
演出地點：台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：NT$8,800／NT$6,800／NT$5,800／NT$4,800／NT$3,800／NT$2,800
主辦單位：Live Nation Taiwan 理想國

【DEAN with Tabber Live in Taipei】

▲▼DEAN&Tabber。（圖／翻攝自Facebook／Wonderful Entertainment Asia）

▲DEAN&Tabber。（圖／翻攝自Facebook／Wonderful Entertainment Asia）

售票日期：2024年9月6日（五）13:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站
演出日期：2024年12月12日（四）20:00
演出地點：Zepp New Taipei（新北市新莊區新北大道四段3號8樓）
票價：Wonderful Zone 站位席 NT$ 2,800／1F 站位席 NT$ 2,600／2F 座位席 NT$ 3,000／2F 站位席 NT$ 2,000／身障/陪同席 NT$ 1,000
主辦單位：Wonderful Entertainment Asia

【2024 LEE GIKWANG SOLO CONCERT [OBSESSED] IN TAIPEI】

▲▼李起光。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）

▲李起光。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）

售票日期：2024年9月7日（六）11:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2024年10月6日（日）18:00
演出地點：國立臺灣大學綜合體育館1F（台北市大安區羅斯福路四段1號）
票價：座席A區 NT$5,600／座席B區 NT$4,600／座席C區 NT$3,600／身心席NT$2,800
主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd

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남우현, , 빅뱅, 하이라이트, 비스트, 인피니트, 太陽, 李起光, 南優鉉, DEAN, BIGBANG, HIGHLIGHT, BEAST, INFINITE, 태양, 이기광

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