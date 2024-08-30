林依晨對抗「朴寶英、周迅」爭視后　《不夠善良》入圍釜山影展5獎

記者黃庠棻／台北報導

戲劇《不夠善良的我們》深受觀眾粉絲的喜愛，被譽為是本屆金鐘獎的奪獎大熱門，今（30）日傳出來自釜山影展的入圍捷報，一舉入圍5項亞洲內容大獎，分別為最佳亞洲內容獎、最佳編劇獎、最佳女主角獎、最佳男配角獎、以及最佳主題曲獎，此消息一出令主創團隊包括編劇兼導演的徐譽庭都表示相當興奮。

▲《不夠善良的我們》入圍釜山影展5大獎。（圖／公視、MyVideo提供）



韓國釜山舉辦的亞洲內容及全球OTT大獎（ACA & Global OTT Awards），今日公布入圍名單，台劇《不夠善良的我們》入圍五大獎項，將與同為華語片的《不完美受害人》共同角逐「最佳亞洲內容獎（Best Asian Contents）」。



再度挑戰自編自導的徐譽庭入圍「最佳編劇獎」，她開心表示「這份榮耀，來自幕前幕後的所有伙伴對於《不夠善良的我們》付出的愛，所以我最想說的就是：謝謝！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《不夠善良的我們》入圍釜山影展5大獎。（圖／公視、MyVideo提供）



林依晨憑藉本劇繳出突破乖巧形象的精湛演出，將與實力派演員朴寶英、二階堂富美、周迅等人共同角逐「最佳女主角獎」，她表示「感謝來自海外的肯定！也很感恩天時地利人和，讓我能有機會參演了這麼一部好戲、和這麼棒的團隊合作。好的劇本不分語言、不分地域，都能讓人感受到被理解、被啟發、被療癒，今後也會繼續以此原則自勉，尋求更好的劇本、創造更複雜立體的角色！」

▲林依晨入圍「最佳女主角獎」。（圖／公視、MyVideo提供）



柯震東在劇中飾演許瑋甯的「飯友」，漸漸受到吸引進而轉為猛烈追求攻勢，有著大男孩的直率與熱情電暈不少觀眾，對於本次入圍「最佳男配角獎」，柯震東也興奮表示「很開心這次能以入圍者的身分參加內容大獎，希望有機會可以拿獎回家！」，此次他將與李光洙、安宰洪、綾野剛角逐獎項。

▲柯震東入圍「最佳男配角獎」。（圖／公視、MyVideo提供）



《不夠善良的我們》入圍「最佳主題曲」，對於首次跨足戲劇配樂的蔡健雅來說格外驚喜，直呼「太太開心了！更是為《不夠善良的我們》影集和徐譽庭導演感到驕傲，聽說入圍了很多項！很榮幸能參與到這一部影集。從開始讀本的第一天到完成配樂，就感受到宇宙牽線的原因。讓我們兩位感性、知性又著迷量子糾纏的女人用影視和音樂結合在一起敘述和探討人生的課題。而「善良的我們」這首歌就是為這個劇本而生的。謝謝評審給我們的肯定與愛 ！」

▲蔡健雅為《不夠善良的我們》首次跨足戲劇配樂入圍「最佳主題曲」。（圖／公視、MyVideo提供）