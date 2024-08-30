不只羅志祥、婁峻碩！　男團選秀節目「還有5超大咖韓星」加入

記者蔡琛儀／台北報導

男團選秀節目《SCOOL》即將在下個月開播，今（30日）舉辦記者會，除了原本的導師羅志祥、婁峻碩，稍早記者會上又宣布三名南韓導師，包括SUPER JUNIOR銀赫、GFRIEND YUJU、男團御用舞蹈老師崔容俊、FTISLAND主唱李洪基分別擔任主要導師及舞蹈、歌唱指導，Super Junior隊長利特擔任主持人，陣容相當龐大。

▲《SCOOL》導師群公布。（圖／天空娛樂提供）

羅志祥表示，自己和李洪基在節目中都算是嚴格型導師，「 一開始會嚴厲一點對大家，讓他們知道不是在開玩笑，嚴厲到表現不好就跟他們說乾脆不要拍了。」但他說有學員被他鼓勵到哭，「因為有人沒被看見，唱功能力也沒有到其他人高度，只有我看見他，所以他很感動。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

婁峻碩則說，自己比較注重饒舌，「在選秀中有蠻多人想要當饒舌擔當，這方面的能力就要用嚴厲標準來看。」羅志祥也打趣說：「不會選比我們帥的。」隨後又說：「有些長得很好看，但沒有魅力，有些人是越看越有味道。」至於和南韓導師的互動，婁峻碩說目前還在培養默契中，羅志祥也坦言，兩邊文化不同，在選秀觀點也有不一樣的想法，突然語出驚人，「舌吻蠻激烈的！」讓全場笑翻。

▲羅志祥、婁峻碩碩擔任《SCOOL》導師。（圖／天空娛樂提供）

最近吹起復古回憶殺風潮，像是Energy復出合體開演唱會，同樣也是男團出身的羅志祥今（30日）記者會被問到「羅密歐」或四大天王復出是否有望？他笑說：「其實之前我的演唱會有『四大天王』復出，但好像都沒什麼新聞！」原來他2011年高雄演唱會曾找來四大天王，「如果4個人都還在線上就可以，但現在有人做房地產，有人賣牛肉麵，我怕大家對他們印象模糊。」至於羅密歐，他笑說合體比較有可能，因當年〈貓叫春〉頗有討論度，但坦言2人已經很久沒碰面了，私下也不會關心彼此，多年來沒什麼聯絡。