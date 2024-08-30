韓被列最嚴重的國家！　「9.5萬非法換臉片」受害者一半是女藝人

記者張筱涵／綜合報導

南韓近日爆出在Telegram平台中，有數十萬名使用者在數個群組和頻道內，將女性親朋好友用深度偽造（Deepfake）技術製成影片後散布，震驚眾人。

▲韓爆發嚴重deepfake犯罪現象。（示意圖／達志影像）



據美國《華爾街日報》報導，韓國深偽性犯罪問題日益嚴重，受害者中有高達53%是韓國的女藝人，這些不雅影片中包含未成年者與女性的樣貌被合成到色情內容中，並在網路上遭廣泛傳播。報告顯示，韓國是深偽性犯罪受害最嚴重的國家，這一現象引發了廣泛關注。

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根據網路安全公司「Security Hero」最近發布的《2023年深偽現狀報告》，該公司分析了10個深偽不雅影片網站以及多個影片分享平台上的85個深偽頻道，總計9萬5820個影片中，受害者的比例以韓國女藝人最高，佔比達到53%。

報告指出，韓國是深偽不雅影片的主要目標國，並列出了10位主要受害者，其中有8位是韓國歌手，這些影片在網絡上的總瀏覽次數達到數百萬次。報告還強調，99%的深偽不雅影片受害者是女性，且94%從事演藝行業。

深偽不雅影片的製作者大多是10多歲的青少年，韓國教育部表示，正在考慮對年僅10歲左右的加害者進行最嚴厲的處罰。這些影片的主要傳播渠道是由俄羅斯創業者帕維爾杜羅夫（Pavel Durov）創建的Telegram。

Telegram自2013年成立以來，一直被指控成為犯罪信息的溫床，目前已在31個國家被暫時或永久禁止使用，Telegram方表示，已刪除部分兒童性剝削內容或犯罪相關內容，但人手不足問題依然嚴重。