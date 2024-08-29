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蔡阿嘎送精品包當「二伯」生日禮物　建議「前員工」賣包還債

記者葉文正／台北報導

日前百萬YouTuber蔡阿嘎的老婆「二伯」36歲生日即將到來，蔡阿嘎及他的員工們為了給「二伯」準備生日禮物，自掏腰包到精品店選購精品包。然而，「二伯」在收到禮物後，聽員工為了生日禮物花費很多時間在尋找，提出自己平時都利用二手平台「拍拍圈」進行選購精品包，只要手機滑一滑，然後下單，包包直送到你的手上。

▲蔡阿嘎(右)貼心送老婆「二伯」生日禮物。（圖／拍拍圈提供）

▲蔡阿嘎(右)貼心送老婆「二伯」生日禮物。（圖／拍拍圈提供）

「二伯」生日將至，員工提出要買精品包送老闆娘，貼心的舉動卻引來老闆蔡阿嘎吃醋，他笑說：「我生日你們整我、弄我，應該要整老闆娘吧！」甚至模仿前員工的口氣笑員工耶嫩「企劃不好笑」。讓員工直接中槍。

▲蔡阿嘎(右)貼心送老婆「二伯」生日禮物。（圖／拍拍圈提供）

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▲蔡阿嘎貼心送老婆「二伯」生日禮物包包。（圖／拍拍圈提供）

在一片歡笑聲中，前進精品店買禮物。收到生日禮物的「二伯」提出疑問：「為什麼要出去買，我平時都很愛上網逛一個叫『拍拍圈』的二手拍平台，最讓我喜歡的就是，有很多日本有名的二手店進駐，讓我無需出國就能輕鬆購買心儀的包。」

此外，蔡阿嘎也提到，「二伯」有很多閒置的包包，都可以拿上去賣， 確認是正品才會發貨， 加上每件商品的狀態都通過實拍照片清楚展示，有專人進行嚴格的檢查和鑑定，讓買家清楚了解商品狀況，讓買家在購買時能非常安心。

蔡阿嘎提到，認識一些朋友家裡有一大堆包包，但如果上「拍拍圈」賣一賣換現金，剛好有欠錢的話還可以拿來還債。對精品包也頗有研究的「二伯」則補充：「如果一個愛馬仕平均50萬，賣20個包就有八位數了。」笑說一定要把這個好康的平台推薦給好朋友。也想起 「前員工」送的精品包，原先因為貴而捨不得丟掉，剛好藉由平台上網賣掉，這樣不僅可以回收資金，或是換成其他款式的包包，達到更高效的資源利用和個人需求滿足。

「拍拍圈」是一個專注於二精品的交易平台，任何人都可以上架透過實拍照片詳細展示，訂單成立後，拍拍圈會嚴格檢查和鑑定，讓買家能夠清楚了解商品的真實狀況，並確保正品。平台還提供90天的仿品退貨保障，確保購買過程中的安心與放心。

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