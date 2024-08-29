小三醫院正面對決正宮王瞳！　李又汝「被渣男拋棄」哭到眼睛失焦

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》劇情越來越精彩，飾演小三林惠潔的李又汝，近期戲份吃重，坦言「演小三真的太辛苦了！」不僅要面對正宮王瞳的指責，還要承受被渣男黃文星拋棄的痛苦，內心煎熬讓她頻頻落淚，甚至還因此哭到眼睛失焦。

▲李又汝在《愛的榮耀》飾演小三。（圖／民視提供）

李又汝透露最新劇情中，她和王瞳兩人會在醫院相遇，兩人之間的對峙戲碼絕對精彩。她說「當我發現王瞳也在醫院時，我再也忍不住了，把所有當小三的委屈都爆發出來。」當錦雯替王瞳出氣時，她更回嗆「啊妳自己還不是一樣，也是靠肚子裡的小孩才進蔡家的門。」這段對白讓她印象深刻，直呼編劇太厲害了，把台詞寫得很有趣。

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▲《愛的榮耀》有小三對決正宮戲碼。（圖／民視提供）

飾演渣男黃冠廷的黃文星則表示，蔡家根本就是雙標，尤其老婆的爸爸蔡龍更是「雙標龍」，笑說「他們都可以，為什麼黃家不行？」黃文星進一步表示「接下來的報應可以期待一下，保證讓你們很嗨，而且不是只有這一場，蔡家人每個人來報仇，場面光想就刺激精彩，他自己也很期待，雖然是灑狗血的大場面，但又帶一些幽默還蠻好笑的。

▲《愛的榮耀》有小三對決正宮戲碼。（圖／民視提供）

而飾演黃文星媽媽的林小樓則表示，雖然不認同兒子的行為，但看到兒子被眾人指責，還是會忍不住替他說話。她說「做媽媽的都不捨得看到自己的孩子被這樣對待。」不過她也自嘲「我跳脫角色來看，真的覺得這個兒子壞透了！連我都想把他趕出家門。」

▲黃文星在《愛的榮耀》飾演渣男。（圖／民視提供）