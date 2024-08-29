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李千娜同志婚姻「親媽來攪局」　高慧君親趙逸嵐…首度獻女女初吻

記者黃庠棻／台北報導

影集《Q18量子預言》播出後討論話題不斷，劇情不止結合量子世界和未來文明的想像，其中人性與科技之間的界線該如何取捨，更加發人省思。本週五（8/30）將播出「永恆之戒」單元下集，除了李千娜與趙逸嵐飾演的同性伴侶婚姻難題備受關注外，還有金獎女星高慧君及實力派演員田士廣助陣演出。

▲▼《Q18量子預言》首映-李千娜、趙逸嵐。（圖／記者周宸亘攝）

▲《Q18量子預言》李千娜、趙逸嵐飾演同性婚姻。（圖／記者周宸亘攝）

高慧君受邀演出塔羅算命師「巧巧仙子」，一身神秘吉普賽風格造型相當吸睛，她表示「當時我患有甲狀腺眼疾，所以跟劇組討論出了『吉普賽』的風格，這也呼應我對『巧巧』的人物設定，因為在巧巧的血液裡也是崇尚自然與自由的。」

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▲《Q18量子預言》。（圖／金禾創意提供）

▲《Q18量子預言》高慧君飾演李千娜的媽媽。（圖／金禾創意提供）

不僅如此，高慧君首次與李千娜、趙逸嵐合作，三人相處起來一見如故，直言「我覺得兩位演員都是屬於在現場會給出放鬆氛圍的演員，我自己也算是，所以表演起來也很舒服。」他更為戲獻出第一次的女女吻，羞認趙逸嵐嘴唇觸感「太Ｑ嫩」。

▲《Q18量子預言》。（圖／金禾創意提供）

▲《Q18量子預言》高慧君飾演李千娜的媽媽。（圖／金禾創意提供）

對於獻出「女女初吻」，高慧君表示收到劇本時完全沒有抗拒，坦言「拍攝時我只擔心注意自己剛吃了什麼、刷牙了沒，親完覺得逸嵐的嘴唇也太Q嫩了，害我回家後很自責自己保養上的懶惰，趕快訂唇霜保養。」被問到是否想要擁有劇中能在另一半面前永遠維持美好形象的「永恆之戒」，高慧君笑答「不排斥，可能買起來放著吧，真的需要再戴也不遲。」

▲《Q18量子預言》。（圖／金禾創意提供）

▲《Q18量子預言》李千娜、趙逸嵐飾演同性婚姻。（圖／金禾創意提供）

田士廣與周美玲導演再次合作，飾演李千娜的前男友「秦天風」，角色崇尚自然、反對科技，他的出現引發海娜娜（李千娜飾）與魯嘉嘉（趙逸嵐飾）的婚姻波瀾。角色造型從臉到身體都有大量刺青，田士廣表示「每次上戲前都要花三、四個小時畫刺青，都跟刺青師傅們聊到變好朋友了。為了維護身上的圖騰，拍攝兩個多月期間都不能好好洗澡，出門在外大家也都會多看幾眼，是很特別的體驗。」

▲《Q18量子預言》。（圖／金禾創意提供）

▲《Q18量子預言》田士廣。（圖／金禾創意提供）

劇中打造的海邊「天體營」讓田士廣印象相當深刻，透露「為了塑造天體營的環境氛圍，群眾演員們在現場都是全裸的走來走去，當下覺得滿害羞的。當時跟千娜在海邊要專注投入情感戲，但海浪卻一直把營火熄滅，大家只能一直重來搶拍，也非常難忘。」

戲外的他也跟角色理念相仿，不希望過度依賴科技，因此不會想擁有劇中的「永恆之戒」，他打趣道「我大概不是那種甘願一輩子活在夢裡的人吧。」

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李千娜, 趙逸嵐, 小8, Q18量子預言, 高慧君

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