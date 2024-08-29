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資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」…破億品牌遭傳收攤

記者陳芊秀／綜合報導

「資工彌」余函彌29日在社群網站突然發表不自殺聲明，並表示如果此網路帳號不再上線，「請幫我討回公道」。而她近期遭傳年收破億的品牌將收攤，加上離職員工爆料，昨日深夜發文駁斥不實消息，也吐露「過程中經歷了太多太多的壓迫與委屈」。

▲▼資工彌突發不自殺聲明。（圖／翻攝自IG）

▲資工彌突發不自殺聲明。（圖／翻攝自IG）

資工彌強調其生活狀況良好，並無任何自殺傾向，自己樂觀開朗，身體健康，沒有慢性病或心理疾病，因此不可能做出任何類似自殺的行為，還指出睡眠正常，不需服用安眠藥，亦不酗酒或吸毒。她在聲明中列舉了多個絕不會接近的危險地點，包括開放性水域、無救生員的游泳池、危險氣體的密閉空間等。

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此外，資工彌承諾遵守多項安全措施，如檢查車輛煞車、遵守交通規則、乘坐交通工具時保持安全距離等。颱風天不會進行登山或觀浪等危險活動，並會小心使用家中電器，確保居住環境的安全。最後，她請求網友若發現其帳號異常，能夠協助討回公道。

▲▼資工彌突發不自殺聲明。（圖／翻攝自IG）

▲資工彌不自殺聲明全文。（圖／翻攝自IG）

資工彌昨日深夜鄭重強調品牌「絕對沒有要收起來」。她也提及自己創立品牌時，過程中「經歷了太多太多的壓迫與委屈」。她自認不是一個喜歡把事情公諸於世的人，這次籌備品牌心規劃比預期來得久，「我必須對一路以來喜愛YUYU這個品牌的朋友們負責，說出許多深藏在我內心一輩子都無法抹滅的傷痛，請給我一些時間整理完我想說也必須說的話」，長文似乎透露後續還有話說，如今又發不自殺聲明，令外界憂心她的現況。

【資工彌不自殺聲明】

本人在此特地聲明：
本人樂觀開朗，身體健康，無任何使我困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為。 本人從無睡眠困擾，故不需服用安眠藥。本人不酗酒亦不吸毒，也絕不會接近下列地點──
1. 開放性水域
2. 無救生員之游泳池
3. 有高壓、危險氣體，或密閉式未經抽氣處理之地下室、蓄水池、水桶等
4. 無安全護欄之任何高處
5. 任何施工地點（拆政府除外），包括製作消波塊之工地
6. 任何以上未提及但為一般人正常不會前往之地點
本人恪遵下列事項──
1. 車輛上路前會檢查煞車部件、油門線等，並會在加油前關閉車輛電源與行動電話。
2. 絕不擅搶黃燈、闖紅燈。
3. 乘坐任何軌道類交通工具一定退到警戒線後一步以上，直到車輛停妥。
4. 騎乘機車必戴安全帽；乘車必繫安全帶。
5. 絕不接近任何會放射對人體有立即危害的輻射之場所（如核電廠）或設備。
6. 颱風天不登山、不觀浪。
本人將盡可能注意電器、瓦斯、火源之使用。 本人居住之房屋均使用符合法規之電路電線，絕無電線走火之可能； 也絕未在家中放置過量可燃性氣體或液體。 浴室中除該有之照明外，不放置任何電器用品， 並在睡覺前關閉除電燈、冰箱、電扇外之所有電器開關。
本人絕不會與隨機的不明人士起衝突，並盡可能保護自我人身安全。
所以若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現此帳號不再上線，請幫我討回公道，謝謝

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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