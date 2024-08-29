許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」全看光！王家梁深夜火大給回應

記者潘慧中／綜合報導

許維恩與王家梁婚後育有一女，卸貨滿一年的她體態依然窈窕。近日格外引起討論的是，她深夜在社群網站上傳洗完頭髮的自拍照時，背後鏡子意外反射出她光溜溜的身影，馬上引來老公火大給回應！

▲許維恩的鏡子反射超害羞畫面。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



照片中，可以看到許維恩是在更衣間拍攝的，「喜歡洗完頭髮的造型，短髮不錯看」，但粉絲目光都忍不住聚焦在白皙的肩頸線條，疑似上空的畫面已吸引不少人討論，直到往左滑到最後一張，才發現害羞真相。

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▲▼許維恩一開始只有露出性感的肩頸線條。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



「我又放肆了」，許維恩調皮地說，網友仔細看她背後的鏡子，終於發現原來她不只上空，而是全身光溜溜坐在鏡子前，光滑美背和纖細腰身都在鏡頭前被看光光，王家梁看了則在留言區說：「火大了我！」

▲▼王家梁深夜火大現身留言區。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang、sharon701111）



事實上，許維恩日前為了調養身體，請辭了節目《哈囉你有事嗎?》。年前雖嘗試做人工受孕，「但我失敗了」，調整好身心靈狀態後，她盼望45歲前能再度懷孕，但一切都順其自然。

▲許維恩正在調養身體。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）