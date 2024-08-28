出道2天就退團！未成年男偶像遭抹黑「精神壓力過大」不幹了　聲明曝光

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男團TFBOYS的經紀公司時代峰峻，幾日前舉辦第三代練習生出道決選演唱會，26日由左航、蘇新皓、張極、張澤禹、朱志鑫、余宇涵等6人正式組成「登陸少年」出道。不過，期間傳出有練習生送醫、黑箱等各種傳言，時代峰峻27日闢謠澄清，表示傳聞都是無端猜測。怎料登陸少年才出道2天的時間，稍早竟無預警宣布余宇涵因承受不了精神壓力，決定退團。

▲余宇涵退團。（圖／翻攝自時代峰峻微博）

時代峰峻28日晚間突然發出聲明，宣布余宇涵正式退團，表示「我司旗下藝人余宇涵因成團出道引發爭議，近期陷入負面輿情中，藝人面臨巨大精神、心理壓力」，他出於對團體、其他成員負責的考慮，這兩日多次向公司提出退團意願，公司最終決定尊重，宣告「余宇涵即日起退出登陸少年，組合今後將維持5人團形式運營」，代表不會依照決選排名遞補新成員。

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▲公司聲明。（圖／翻攝自時代峰峻微博）

公司在聲明中嚴厲譴責網路上出現透過P圖、截屏、斷章取義等方式進行造謠誹謗的行為，目前已經火速蒐證，直接點名了多個微博帳號，將會對被點名的帳號提告究責。

以下為聲明全文：

一、我司旗下藝人余宇涵因成團出道引發爭議，近期陷入負面輿情中。藝人面臨巨大精神、心理壓力。出於對組合、其他成員負責的考慮，余宇涵多次向公司提出退出登陸少年組合。

二、經我司覆實，近期互聯網出現的余宇涵輿情事件涉及非法盜取公民個人信息、侵犯隱私權、通過利用高仿號P圖、截屏、斷章取義等方式進行造謠誹謗等多項違法內容。微博用戶拉布拉蝶兒(uid:7718634289)、美國玉米杯選美冠軍得(uid:7739587901)、小周已珏版(uid: 6549342399)、TM家族-來福(uid:7914975953)、六點準時打卡(uid: 7739783382)等傳播情節嚴重的用戶主體，我司已委託律師進行取證，對公開傳播相關內容的以上帳號主體依法追責，包括但不限於提起民事訴 訟及刑事報案。請廣大網友停止傳播隱私及其它虛假內容，共同維護文明和諧的網絡環境。

三、我司對被余宇涵輿情事件牽連的無關人士表達歉意。

四、余宇涵即日起退出登陸少年，組合今後將維持5人團形式運營。