遭控校園暴力首度親發聲！　影后全鐘瑞隔4個月開口：我堂堂正正

記者劉宛欣／綜合報導

南韓影后全鐘瑞於今（2024）年捲入校園霸凌疑雲，多則匿名文爆料她過去欺負同學，搶校服、教唆性侵、飆髒話等，公司對外否認所有指控。近日她主演的影集《于氏王后》舉辦了發布會，她照常出席，並親自澄清，表示自己如果真的有霸凌過人，不可能如此堂堂正正站在公眾面前。

▲全鐘瑞4月捲入霸凌疑雲，時隔4個多月終於親自發聲。（圖／翻攝自全鐘瑞Instagram）

根據韓媒報導，全鐘瑞出席了27日下午在首爾龍山舉行的《于氏王后》製作發表會，針對校園暴力指控的相關提問，她表示：「正如公司發布的立場聲明，那些指控完全不屬實。」她接著說：「如果這些指控是真的，那麼我不可能如此堂堂正正地站在公眾和記者面前。」她強調：「很遺憾被捲入這樣的事件，我將致力於透入今後的活動，來彌補因此受到傷害的所有人。」

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▲全鐘瑞表示自己堂堂正正。（圖／翻攝自全鐘瑞Instagram）

2024年4月，一篇在匿名論壇「Blind」的爆料貼文，聲稱全鐘瑞在國中時期曾是校園暴力加害者，指控她經常搶走同學的運動服和校服、辱罵、施暴，原PO還表示：「每次看到全鐘瑞的臉，就會想起當時的事，非常痛苦。」隨後經紀公司立即全面否認指控，並採取法律行動。期間，還有自稱是全鐘瑞同學的網友發文聲援她，還表示自己願意出面作證。