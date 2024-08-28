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林育羣首鬆口「日本籍初戀身份曝光」　交往1年多：從沒被拍到過

記者蔡琛儀／台北報導

歌手林育羣（小胖）睽違6年推出全新單曲〈還是會想念〉，不僅首次嘗試寫歌、包辦新歌詞曲創作，過去感情世界神祕的他，更是第一次公開戀情，將29歲時這段刻骨銘心的初戀故事寫進歌裡。

▲▼林育羣（小胖）《還是會想念》。（圖／諾拉說音樂製作有限公司提供）

▲林育羣（小胖）用歌曲向初戀致意。。（圖／諾拉說音樂製作有限公司提供）

小胖透露對方是日本人，10年前他赴日發展，在一次KTV聚會中認識對方，因兩人都很喜歡唱歌，進而越走越近，最後決定交往，低調相戀1年多，小胖自豪藏得很好，「從來沒被拍到過！」當時他們每天都用訊息聊2個小時以上，但當時他日文不好，與對方溝通還要同步查Google翻譯，不過兩人感情發展迅速，小胖因常受邀到日本工作，加上自己休假時間也經常赴日，把握時間與對方約會相處。

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他回憶，對方很喜歡拍照，會將兩人相處的點點滴滴拍照紀錄下來，依照日期整理成相冊，連去迪士尼或其他地方的票根都收集起來放在錢包裡。而身為雙魚座的小胖也很浪漫，有一次他先到飯店check in ，先拿出對方喜歡的生巧克力蛋糕與洋酒擺好，再用玫瑰花瓣在床上排出愛心與對方的日文名字，沒想到對方誤以為是飯店佈置，後來才知道一切都是小胖精心安排，感動直呼：「不敢置信，這好像偶像劇情節。」

▲▼林育羣（小胖）《還是會想念》。（圖／諾拉說音樂製作有限公司提供）

▲林育羣（小胖）睽違6年推出新單曲〈還是會想念〉。（圖／諾拉說音樂製作有限公司提供）

不過小胖當時在台灣也有許多工作，不太可能長期頻繁赴日，與多數遠距離戀愛一樣，久而久之慢慢變淡，最後協議分手。畢竟29歲才脫單，又是初戀，與對方分手後，小胖非常不捨也很難過，只能儘量以工作或其他事務轉移注意力，如今他內心雖有懷念，但沒有遺憾，也感謝對方讓他第一次體會到愛情的甜蜜，也感受到愛人與被愛的幸福。

至於感情現況，小胖說目前單身，坦言自從初戀之後，至今仍未找到身心靈都契合的伴侶，雖然也曾有過幾個曖昧對象，卻都沒能進一步交往，不過他始終敞開心房，對於感情也不設限。而工作部分，他透露除了在台商演，近期又將赴日參加一個音樂節目，該節目除了考驗現場唱功，還需要準備大量的歌單，對他來說是很大的挑戰，最近積極備戰練歌。

▲▼林育羣（小胖）《還是會想念》。（圖／諾拉說音樂製作有限公司提供）

▲林育羣相當難忘初戀。（圖／諾拉說音樂製作有限公司提供）

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