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張本渝睽違10年回歸大愛！　新戲角色跟「現實生活」有巧妙連結

記者黃庠棻／台北報導

全新大愛劇《假日到山裏來看你》開拍，是一齣講述師生走進大山，利用週末到部落陪伴孩子的真實故事，幕前和幕後集結大量的原住民演藝人員和主創團隊。演員張本渝、徐詣帆、陳妤、張家慧、林孫煜豪、宸頤、徐愷伶、李夢苡樺、林亭莉、林巧媛、陳沛冪在16日出席開鏡儀式。

▲大愛劇《假日到山裏來看你》開鏡。（圖／大愛電視提供）

▲大愛劇《假日到山裏來看你》開鏡。（圖／大愛電視提供）

《假日到山裏來看你》由葉鴻偉擔任導演，他執導的電影《刀瘟》及電視劇《雨後驕陽》分別入圍金馬獎及金鐘獎的最佳導演。葉鴻偉表示，原住民的文化很美，臺灣的山林也很美，在製作上會加入原住民的古老歌謠、莊園景色、種植作物等元素，期待讓觀眾感受到臺灣的美。

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▲大愛劇《假日到山裏來看你》開鏡。（圖／大愛電視提供）

▲大愛劇《假日到山裏來看你》開鏡。（圖／大愛電視提供）

張本渝10年後重回大愛劇，飾演護理系的「羅淑芬」老師，帶著一群學生開設假日部落教室，陪伴居民與孩子。劇中她是原住民媳婦，真實人生也有二分之一的臺東阿美族原住民血統，她相當樂意接演原民部落相關題材。不只劇中飾演老師，生活中也是一位瑜珈老師，有感而發表示「老師不是上台就能講，在備課就要準備很多資料，平常在專業上也要持續進修」。張本渝說還好她拍過《大醫院小醫師》，已經認識了一些基本的醫療常識，而且也有去學「功能醫學」，可以說是「略懂略懂」。

▲大愛劇《假日到山裏來看你》開鏡。（圖／大愛電視提供）

▲張本渝（左三）睽違10年回歸大愛劇。（圖／大愛電視提供）

曾以電影《賽德克‧巴萊》榮獲金馬獎最佳男配角的徐詣帆，首度接拍大愛劇，飾演張本渝的先生，他表示劇中角色很貼近真實生活，劇本是量身訂做，他笑說沒有特別為戲做什麼準備「就是曬黑而已」。他認為樂觀、樂天本來就是原住民的天性，不用有太多揣摩，就是做自己。

▲大愛劇《假日到山裏來看你》開鏡。（圖／大愛電視提供）

▲徐詣帆（左）跟張本渝（右）飾演夫妻。（圖／大愛電視提供）

徐詣帆曾在太太生第一胎時進產房陪伴，看著就覺得辛苦「我就想說不好好對她，會遭到天打雷劈」，而且家中有三個孩子，太太平常上班朝九晚五，演員工作相對時間彈性，所以就會幫忙打理家務。

曾以電視劇《植劇場－戀愛沙塵暴》獲金鐘獎最佳新人的陳妤，飾演護理科系的原住民學生，開拍前特別上網看醫學相關影片，補足角色的背景知識。首次接拍原住民角色，陳妤非常興奮「很多人看到我都會問說，你是混血兒還是原住民，就會覺得說，有這種硬體設備，就是要演演看這種角色，終於接到時就覺得很開心」。

▲大愛劇《假日到山裏來看你》開鏡。（圖／大愛電視提供）

▲陳妤（左）首次飾演原住民。（圖／大愛電視提供）

因為陳妤的原型人物是「都市原住民」，對劇中角色有「身分認同」的問題很有感，她說很幸運的是，臺灣有很開放談論性別的環境，幫助她在找尋身分認同上比較自在。陳妤發現其實身邊的人都願意接納自己的時候，就會覺得好像是「自己在限制自己」。

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