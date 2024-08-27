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Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

記者王靖淳／綜合報導

主持人Sandra（徐有潔，藝名：小斯）今年6月無預警發文宣布自己結婚，同時也分享，老公許傑克是餐廳老闆，彼此早在2年前的愚人節完成登記，今（27）日更驚喜曬出一系列的婚紗照，甜蜜表示「不喧嘩的相愛，以一種『日日是好日』的心情。幫我們紀錄這份簡單、平凡、自在。婚宴倒數10天。」貼文曝光後，再度掀起討論。

 ▲婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／sandralalala0302）

▲Sandra今年6公開結婚的喜訊。（圖／翻攝自Instagram／sandralalala0302）

照片中，Sandra身穿白色婚紗，手裡握著一束花，老公穿著深藍色西裝，造型相當有型，兩人親密地並肩靠在一起，除了對鏡頭露出幸福微笑，散發甜蜜的氛圍之外，也輪流擺出搞笑的姿勢。Sandra略微挑眉，而老公則露出一個誇張表情，小倆口的互動十分輕鬆有趣。

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▲婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／sandralalala0302）

▲Sandra在IG驚喜公開一系列的婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／sandralalala0302）

在其他照片中，Sandra與老公換上淺色的禮服，老公自信地環抱著她，眼神中充滿寵愛，不僅如此，兩人還並肩坐在地上，輪流擺出一手撐頭，認真而帥氣的表情，彼此的互動中透露著默契與親密，一系列的照片完美展現多樣的婚紗攝影風格，既有輕鬆俏皮的一面，也有深情的浪漫氛圍。

 ▲婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／sandralalala0302）

▲Sandra預計今年9月7日舉行婚宴。（圖／翻攝自Instagram／sandralalala0302）

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Sandra, 結婚, 婚紗

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