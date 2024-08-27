陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

記者王靖淳／綜合報導

女星陳天仁日前被爆出在和小6歲饒舌歌手男友皇毅交往期間劈腿，事後還在節目上自爆被男方家人懷疑「貪圖家產」才分手，消息曝光後引發外界關注，不僅閨蜜邱偲琹三度透過社群發文隔空喊話陳天仁，就連男友郭方儒也在IG限動發文酸對方「好笑又噁心」，內容曝光後再度掀起討論。

▲邱偲琹與陳天仁傳出閨蜜情決裂。（圖／翻攝自Instagram／aldrich0506）

郭方儒在IG限動轉發一篇陳天仁先前在社群發布的文章，表示看到對方聲稱自己「有做公益習慣」這句話時，既感到好笑又覺得噁心。郭方儒認為，如果真心想做公益，並不需要到處廣播告知大眾，他更爆料，對方只有騙錢的習慣，卻把自己講成遭人抹黑，「紀錄、證據都有看到。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭方儒疑似在IG限動酸陳天仁。（圖／翻攝自Instagram／aldrich0506）

郭方儒也提到，對方目前已將「說實話的人」一一退追，這種行為讓他感到相當可笑，同時也在文末形容對方是「長不大的屁孩」，表達自己對這種行為的不滿及失望。此外，女友邱偲琹日前也疑似發文喊話好友陳天仁，坦言「老實說，不難過是假的，更多的是感慨吧」，同時也表示，這將是她最後一次對此事發言，並希望未來某天，對方能回首過去，真正理解自己所做的選擇帶來的影響。

▲邱偲琹疑似發文喊話陳天仁。（圖／翻攝自Threads／ally199874）