劉書宏爆試鏡廣告「慘被王大陸搶走」！　抖出他驚人價碼...沈玉琳無情開嗆

記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台4《甄心分享小琳鐺》邀請劉書宏、楊子儀、夏宇禾、柯朋宇上節目談藝人的坎坷成名路，劉書宏透露他20多歲時，被建議去試鏡，剛好有個從國外回來的弟弟跟他一起去，沒想到他事後沒試上，都被那位弟弟搶走了，那位弟弟就是王大陸！

▲劉書宏、楊子儀、夏宇禾、柯朋宇上節目談藝人的坎坷成名路。（圖／緯來戲劇台提供）

劉書宏說，自己會開始演戲是因為拍廣告，「那時候有人說，你長得高高帥帥的，其實條件不錯，要不要去廣告試鏡？」當年他大概20出頭，那時候有認識一位從美國回來的弟弟，剛好放暑假想說要打工，所以就帶著他一起去試鏡，那時候那位弟弟大概17、18歲，對表演也很生疏，他拍了半年多的廣告，大概知道選角需要怎樣的表演。當時試一個茶飲的廣告，原本以為自己會入選，沒想到後來竟輸給那位弟弟，接連幾個廣告也全都是被他拿走！

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▲劉書宏自曝年輕時帶王大陸入行試鏡廣告，角色全被他拿走。（圖／緯來戲劇台提供）

劉書宏說，那位「弟弟」就是王大陸，讓佩甄笑說「你弟弟很帥ㄟ」，劉書宏還反嗆說「妳剛不是說我比較帥」！沈玉琳還說「你會輸給王大陸也是剛好而已啊！」他爆料，當時王大陸都是拍各大有名的廣告，廣告費都是十萬起跳。有次還試上一個雪碧廣告而且要去上海拍，更強的是，他還跟NBA的球星WADE合作。

▲劉書宏以前跟王大陸交情深厚。（圖／緯來戲劇台提供）

沈玉琳問，「那當時你在幹嘛？」劉書宏說，「我也還是在拍廣告，但程度就跟王大陸的有落差」。劉書宏說，雖然兩人連絡少了，但他每年過年還是會去王大陸家玩，也讓沈玉琳打趣說，下次去送禮，拜託他拉你一把！