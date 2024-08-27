ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉書宏爆試鏡廣告「慘被王大陸搶走」！　抖出他驚人價碼...沈玉琳無情開嗆

記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台4《甄心分享小琳鐺》邀請劉書宏、楊子儀、夏宇禾、柯朋宇上節目談藝人的坎坷成名路，劉書宏透露他20多歲時，被建議去試鏡，剛好有個從國外回來的弟弟跟他一起去，沒想到他事後沒試上，都被那位弟弟搶走了，那位弟弟就是王大陸！

▲▼劉書宏自曝年輕時帶王大陸入行試鏡廣告，角色全被他拿走。（圖／緯來戲劇台提供）

▲劉書宏、楊子儀、夏宇禾、柯朋宇上節目談藝人的坎坷成名路。（圖／緯來戲劇台提供）

劉書宏說，自己會開始演戲是因為拍廣告，「那時候有人說，你長得高高帥帥的，其實條件不錯，要不要去廣告試鏡？」當年他大概20出頭，那時候有認識一位從美國回來的弟弟，剛好放暑假想說要打工，所以就帶著他一起去試鏡，那時候那位弟弟大概17、18歲，對表演也很生疏，他拍了半年多的廣告，大概知道選角需要怎樣的表演。當時試一個茶飲的廣告，原本以為自己會入選，沒想到後來竟輸給那位弟弟，接連幾個廣告也全都是被他拿走！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼劉書宏自曝年輕時帶王大陸入行試鏡廣告，角色全被他拿走。（圖／緯來戲劇台提供）

▲劉書宏自曝年輕時帶王大陸入行試鏡廣告，角色全被他拿走。（圖／緯來戲劇台提供）

劉書宏說，那位「弟弟」就是王大陸，讓佩甄笑說「你弟弟很帥ㄟ」，劉書宏還反嗆說「妳剛不是說我比較帥」！沈玉琳還說「你會輸給王大陸也是剛好而已啊！」他爆料，當時王大陸都是拍各大有名的廣告，廣告費都是十萬起跳。有次還試上一個雪碧廣告而且要去上海拍，更強的是，他還跟NBA的球星WADE合作。

▲▼劉書宏自曝年輕時帶王大陸入行試鏡廣告，角色全被他拿走。（圖／緯來戲劇台提供）

▲劉書宏以前跟王大陸交情深厚。（圖／緯來戲劇台提供）

沈玉琳問，「那當時你在幹嘛？」劉書宏說，「我也還是在拍廣告，但程度就跟王大陸的有落差」。劉書宏說，雖然兩人連絡少了，但他每年過年還是會去王大陸家玩，也讓沈玉琳打趣說，下次去送禮，拜託他拉你一把！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

印女馬國觀光遇天坑吞人　墮8公尺深坑生死未卜

推薦閱讀

波特王證實「第2波網紅赴陸拍片」！台百萬YTR去新疆遭點名　急發聲

波特王證實「第2波網紅赴陸拍片」！台百萬YTR去新疆遭點名　急發聲

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷　一票受害人不敢報警

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷　一票受害人不敢報警

快訊／震撼彈！江蕙確定復出「10月國慶晚會獻唱」

快訊／震撼彈！江蕙確定復出「10月國慶晚會獻唱」

正妹大胃王木下佑香「消失半年」患病！最嚴重無法出門…怕接觸人

正妹大胃王木下佑香「消失半年」患病！最嚴重無法出門…怕接觸人

東出昌大離婚4年宣布再婚！新婚妻已懷孕…被罵渣夫隱居山林又翻紅

東出昌大離婚4年宣布再婚！新婚妻已懷孕…被罵渣夫隱居山林又翻紅

依依10年婚斷被逐出前夫家！　認了「9月搬離娘家」：真的單身了

依依10年婚斷被逐出前夫家！　認了「9月搬離娘家」：真的單身了

38歲渣夫激戰阿嬤小三！約砲10多女　目睹脫光在床怒轟：這麼老都吃

38歲渣夫激戰阿嬤小三！約砲10多女　目睹脫光在床怒轟：這麼老都吃

黃莉搭捷運被逼讓座！她起身「經血爆量」椅子一片紅…結局超傻眼

黃莉搭捷運被逼讓座！她起身「經血爆量」椅子一片紅…結局超傻眼

獨家／沒節目上　熊霓與經紀公司解約　熊爸曝與江大成戀情現況

獨家／沒節目上　熊霓與經紀公司解約　熊爸曝與江大成戀情現況

畫完《鬼滅之刃》就消失！　神秘女漫畫家「新圖」公開…日網嗨翻

畫完《鬼滅之刃》就消失！　神秘女漫畫家「新圖」公開…日網嗨翻

《康熙》造型師Enzo猝逝！Makiyo送別好友「為他化妝」：最後一刻也要美美的

《康熙》造型師Enzo猝逝！Makiyo送別好友「為他化妝」：最後一刻也要美美的

謝忻拉衣露性感鎖骨！家中直播竟忘1事…網傻眼：神經確實很大條

謝忻拉衣露性感鎖骨！家中直播竟忘1事…網傻眼：神經確實很大條

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

波特王證實「第2波網紅赴陸拍片」！台百萬YTR去新疆遭點名　急發聲

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷　一票受害人不敢報警

快訊／震撼彈！江蕙確定復出「10月國慶晚會獻唱」

正妹大胃王木下佑香「消失半年」患病！最嚴重無法出門…怕接觸人

東出昌大離婚4年宣布再婚！新婚妻已懷孕…被罵渣夫隱居山林又翻紅

依依10年婚斷被逐出前夫家！　認了「9月搬離娘家」：真的單身了

38歲渣夫激戰阿嬤小三！約砲10多女　目睹脫光在床怒轟：這麼老都吃

黃莉搭捷運被逼讓座！她起身「經血爆量」椅子一片紅…結局超傻眼

獨家／沒節目上　熊霓與經紀公司解約　熊爸曝與江大成戀情現況

畫完《鬼滅之刃》就消失！　神秘女漫畫家「新圖」公開…日網嗨翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉書宏, 王大陸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. KIMIKO推廣墾丁被酸「不著邊際」　曝真實經驗：出一張嘴都很簡單
  2. 咪妃甜曬自拍「保母證照到手」！　鬆口未來動向認：心裡好複雜
  3. 劉書宏爆試鏡廣告「慘被王大陸搶走」！　抖出他驚人價碼...沈玉琳無情開嗆
  4. 歐陽靖載兒外出「遭惡意逼車」！　無奈嘆：炫富又沒水準
  5. 唐玲切片報告出爐「步出診間雙腿一軟」　曝癌況進度：又跨出一步
  6. 陳仙梅二度遭兒戳「眼球大破皮」！　曬自拍照曝傷勢：愛的代價
  7. Coldplay主唱自爆新歌《We Pray》創作靈感來自台灣！
  8. 烏國演員卡西亞諾夫戰死前線！得年27歲　藝文界悲痛哀悼
  9. 未成年偶像遭傳「演唱會後緊急送醫」　TFBOYS經紀公司發聲澄清
  10. 陳勢安站鹽湖拍MV超毛！　安撫駱駝有一套

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366