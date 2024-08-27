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獨家／沒節目上　熊霓與經紀公司解約　熊爸曝與江大成戀情現況

記者葉文正／台北報導

曾備受綜藝天王胡瓜寵愛的啦啦隊女神熊霓，今年四月被《Ettoday新聞雲》報導在《綜藝大集合》被消失，最近更是鮮少在節目上出現，幾乎從演藝圈消失，但消息指出，熊霓已經悄悄跟經紀公司時代創藝解約，且沒有賠違約金，如今身兼熊霓經紀人的熊爸則表示：「因為時代那邊現在沒有節目可以上，在沒有節目上的情況下，就只好提前結束合作，但現在先以啦啦隊跟教學為主。」

▲熊霓已經跟經紀公司悄悄解約。（圖／翻攝臉書與IG）

▲熊霓已經跟經紀公司悄悄解約，並醉心於鋼管。（圖／翻攝臉書與IG）

而熊霓受到關注的感情狀態，之前她被拍到跟補教名師徐薇之子江大成交往，熊爸則表示，「當然都還是好朋友啦，熊霓好朋友有很多。」熊爸說新聞寫過的每個都是朋友，也沒見過徐薇，雙方沒接觸過。

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▲熊霓已經跟經紀公司悄悄解約。（圖／翻攝臉書與IG）

▲熊霓近期少在電視節目曝光。（圖／翻攝臉書與IG）

熊爸透露，「既然沒什麼節目上，熊霓就以開舞蹈教室為主，樂天啦啦隊當然也繼續努力，棚內節目還是可以去，也會繼續，但因為她之前腰受傷，我讓她戶外節目也不要上了，每次去上回來後腰就非常痛，還是不要好了，比較危險。目前她演藝工作都是舞蹈，慢慢希望她全方位，也都在上課，學習，比如上鋼管的課，有老師在教，也有比賽，老師也會安排她比賽，上次拿到第二名。」

▲熊霓已經跟經紀公司悄悄解約。（圖／翻攝臉書與IG）

▲熊霓也開舞蹈教室教課。（圖／翻攝臉書與IG）

至於合約問題，熊爸則表示，「合約應該是還沒到期，但當初合約是保證她會有工作，到現在很久沒工作了，公司也開不出其他節目，就沒得上，我們也不勉強，因為沒節目，他們也達不到當初的約定，就離開好了。」

▲熊霓已經跟經紀公司悄悄解約。（圖／翻攝臉書與IG）

▲樂天工作也持續進行。（圖／翻攝臉書與IG）

熊爸最近也開了海鮮餐廳，他說：「女兒會回來幫我，讚聲一下，加油一下，等她腰傷好了，會讓她有全方位的發展。」

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關鍵字

熊霓, 胡瓜, 啦啦隊女神, 樂天

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