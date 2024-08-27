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林慧萍前夫抗癌逾5年病逝　玉女反應曝光了

記者蔡琛儀／台北報導

61歲「玉女歌手」林慧萍與前夫潘博照離婚15年，潘博照傳出於本月初因癌症病逝，目前林慧萍沒有對外做出回應，好友、媒體人張正芬透露：「我有和慧萍通過電話，彼此都了解彼此的心情，沒有多說。」

▲▼林慧萍出席藍寶石大歌廳。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲林慧萍行事作風相當低調又神秘。（圖／高雄流行音樂中心提供）

林慧萍於2000年與潘博照結婚後，就隨著丈夫長住美國，也逐漸淡出演藝圈，9年後被爆出離婚是第三者介入，但雙方發表和平分手聲明，強調離婚無涉及其他任何人與事。而林慧萍此後陸續傳出戀情，但都無疾而終，她的行事作風也更趨低調，7年前開記者會宣布演唱會後，再也沒有接受媒體訪問，就連2022年高雄藍寶石演唱會，也沒有到後台接受訪問，相當神秘。

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潘博照這些年在美國洛杉磯打拚，張正芬表示，潘博照已經抗癌超過5年，「Terry（指潘博照）離開的前兩天，我和他有通電話，平靜的告別，最後這幾年Terry很堅強的抗癌，去年Terry回台北相聚很溫暖開心。」她直讚好友：「Terry是我美國最好的朋友，很熱情很專業，對朋友超級好，很棒很溫暖像家人一樣的朋友，能成為他的朋友是非常幸福的事。」

潘博照另名好友也發文，表示在潘博照過世前一天，還傳訊息給對方打氣，潘博照回：「兄弟，我們下輩子見了。」似乎早有預感不久人世，果然隔天就撒手人寰，好友不捨透露潘博照6年來雖受病痛折磨，但也完成了所有心願，表示：「放心的離開，你已經創下奇蹟。」

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