直升機飛山頂求婚！　明星情侶交往5年「戴戒定終身」全哭了

記者張筱涵／綜合報導

大陸歌手馬雪陽和女友譚咏雯交往將近5年，近日以拍攝婚紗照為名，精心策劃了一場驚喜求婚，兩人在現場激動相擁，譚咏雯看到家長和愛犬特別到場時，忍不住落下眼淚。

▲馬雪陽騙譚咏雯要先去拍個人照。（圖／翻攝自微博／馬雪陽）



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馬雪陽為了給譚咏雯一個難忘的求婚經歷，特別從凌晨2點30分開始準備，在凌晨4點30分換上西裝後，騙對方要先去拍個人照，所以要先行出發。當譚咏雯準備好後，看到要搭直升機到雪山山頂時直呼「這是什麼偶像劇劇情」，而在搭乘的過程中聽見的馬雪陽事前錄好的音檔，這才發現原來是求婚，而非拍攝婚紗照，這讓她忍不住感動落淚，一下直升機就直直向馬雪陽衝去，雙方緊緊相擁。

▲譚咏雯搭上馬雪陽事前準備好的直升機，才知道是求婚驚喜。（圖／翻攝自微博／馬雪陽）



▲馬雪陽和譚咏雯在絕美山上定終身。（圖／翻攝自微博／馬雪陽）



馬雪陽在玫瑰圍繞的觀景台上，單膝跪下拿出戒指問「妳願意嫁給我嗎」，聽見譚咏雯拿著麥克風興奮答應「我等很久了，我願意」後，兩人臉上盡是幸福笑容。馬雪陽今（26日）在微博分享這段影片的同時，感性告白「日月同輝，山林雲海，終於等到了生命中的那道光，她說『我願意』。」譚咏雯也轉發貼文說：「比夢到的還美。」

馬雪陽2007年參加選秀節目《2007快樂男聲》入圍10強，隔年以偶像男團「至上勵合」出道，推出過多首知名歌曲，團體一直到2017年解散，他不放棄夢想，2019年繼續挑戰《創造營2019》，2020年推出首張個人作品《我唱》，並在2023年認愛小10歲的演員譚詠雯。