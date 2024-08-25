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《好搭檔》已婚男星「讓小三懷孕」道歉了　謝罪1分鐘：對觀眾抱歉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《好搭檔》由張娜拉主演，她搖身一變飾演離婚律師，專門替別人解決家庭疑難雜症，沒想到，自己的老公卻與助理搞在一起，雙雙鬧上法庭。她與男星池承炫首度詮釋夫妻，隨著劇情推進，她發現小三懷上老公的孩子，情緒接近崩潰臨界點，電視台SBS也祭出大絕招，24日同步在官方頻道放出演員池承炫道歉出軌的影片，他的表情嚴肅，彷彿犯了大錯，看得劇迷非常過癮，笑喊「真的以為是池承炫出軌」、「天阿居然有道歉影片」、「電視台很會」。

▲▼《好搭檔》已婚男星「讓小三懷孕」道歉了　1分鐘影片謝罪：對觀眾抱歉。（圖／翻攝自SBS YouTube）

▲▼《好搭檔》男星池承炫拍謝罪影片。（圖／翻攝自SBS YouTube）

▲▼《好搭檔》已婚男星「讓小三懷孕」道歉了　1分鐘影片謝罪：對觀眾抱歉。（圖／翻攝自SBS YouTube）

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男星池承炫在劇中飾演醫療顧問金智尚，他是車恩京（張娜拉飾演）的丈夫，卻愛上老婆助理，為了搶小孩扶養權，與妻子正式鬧翻，一夕間成為「國民渣夫」，劇裡各種行為令劇迷看得牙癢癢，電視台24日為消除粉絲心中的恨意，以「我是金智尚，對不起」為標題，PO出演員池承炫本人道歉的影片。

▲▼《好搭檔》已婚男星「讓小三懷孕」道歉了　1分鐘影片謝罪：對觀眾抱歉。（圖／翻攝自SBS YouTube）

▲池承炫拍到一半還笑場，影片看似嚴肅但其實很幽默。（圖／翻攝自SBS YouTube）

只見影片燈光昏暗，池承炫表情嚴肅，開口表示「大家好，我是演員池承炫，真的很對不起，首先因為我的外遇，造成在劇中受很大傷害的車恩京，真心感到甚深的歉意。」有趣的是，這段台詞還藏有諧音哏，原是「無聊的歉意」變成「甚深的歉意」，令人忍不住噗哧一笑。

▲▼《好搭檔》已婚男星「讓小三懷孕」道歉了　1分鐘影片謝罪：對觀眾抱歉。（圖／翻攝自SBS YouTube）

▲池承炫最後表示「全都是我太會演戲的錯」。（圖／翻攝自SBS YouTube）

池承炫以劇中老公金智尚的口吻致歉，怎料，講到一半還笑場，他隨後才緊急轉換情緒，繼續道歉，「我擁有兩個家庭，做了不該做的事情，還有對於觀眾也真心感到抱歉，我知道有很多人因為我都治療好低血壓，或感覺到快噎死了需要一瓶汽水暢通一下，真的很抱歉。」他低頭認罪後，又講出一句經典口白：「這所有都歸咎於我池承炫太會演戲的錯！」全場笑出來。

演員池承炫的「謝罪」影片馬上在韓網瘋傳，短時間內分別在Naver與YouTube頻道吸引逾40萬與逾20萬的點閱率，粉絲笑喊「這是什麼啊」、「對全國民謝罪」、「太好笑了」、「沒想還有這招」、「這點子是誰想的」，達到戲劇宣傳效果。

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好搭檔, 池承炫, 張娜拉

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