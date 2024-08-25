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薩琳媽咪x同學「太香！」張榕容曝關係轉折點　王淨大驚：以為我們很熟

記者蕭采薇／專訪

喜劇電影《鬼才之道》笑淚交織，上映以來好評不斷，片中的「師徒組合」張榕容、王淨更被湊成CP，每每同框都吸引粉絲大喊：「這就是我要的百合！」張榕容回想起兩人變熟的契機說：「好像是讀劇本後，好不容易有了話題。」讓王淨大驚說：「我以為我們一開始就很熟欸！」

▲▼《鬼才之道》專訪-張榕容、王淨。（圖／記者周宸亘攝）

▲王淨和張榕容在《鬼才之道》化學反應滿滿。（圖／記者周宸亘攝）

不過兩人的緣分也確實奇妙，張榕容、王淨接受《ETtoday星光雲》專訪時，王淨突然想起當年以《返校》拿下台北電影節影后時，就是張榕容頒獎給她，「我上台的時候哭到不行，（榕容）姐那時候在我眼裡超像天使的，背後有光。」

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但除此之外，她們原先的交集並不多，大概就是偶爾在活動上見面的，I人王淨形容自己，是鼓起很大勇氣，才能說出「嗨，妳好！」而E人張榕容不怕生，她笑說：「我其實很喜歡I人朋友，像是淨，還有佳嬿，我很喜歡把她們逗得哈哈笑。」

▲▼《鬼才之道》專訪-張榕容。（圖／記者周宸亘攝）

▲張榕容演出曾經輝煌的鬼界天后「凱薩琳」，卻有自己脆弱的一面。（圖／記者周宸亘攝）

張榕容此次演出曾經輝煌的鬼界天后「凱薩琳」，表面上看來霸氣十足、生鬼勿近，但張榕容說：「薩琳其實是受過傷的人，因為被背叛才把自己封閉起來。她其實很脆弱，卻還是要硬撐，裝作自己什麼都不在乎。」

張榕容形容凱薩琳：「她其實是一個就是從神壇跌落，人情冷暖、鬼情冷暖都看過的女鬼，有受過傷，還有不自信的地方。」她笑說：「薩琳就是明明對人很好，卻要傲嬌擺出『我沒有要對你好』的人。」

▲▼《鬼才之道》專訪-張榕容。（圖／記者周宸亘攝）

▲張榕容私下是不怕生E人，同時也很能享受獨處和遠離社群的時光。（圖／記者周宸亘攝）

何止鬼界，人界又何嘗不是如此。張榕容出道多年，在演藝圈中也看過各種牛鬼蛇神，「我是真的討厭那種心術不正，說一套做一套的雙面人。」她坦言，也常有表面上好，背後卻捅刀的人，「那我會覺得你平常跟我聊得那麼快樂做什麼呢？討厭我的話，可以不要跟我說話啊！」

▲▼《鬼才之道》專訪-張榕容、王淨。（圖／記者周宸亘攝）

▲王淨和張榕容在《鬼才之道》的互動，被粉絲稱讚「超香」。（圖／記者周宸亘攝）

不過如今張榕容也學會，不需要在不值得人的身上浪費身份和情緒。她平常甚至很少用社群軟體，認為朋友真的要聯絡可以打電話。王淨更爆料：「大概兩年前，姐突然問我『限動是什麼？』兩年前喔！我才知道她是真的很少用社群。」《鬼才之道》全台熱映中。

 

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關鍵字

鬼才之道, 陳柏霖, 張榕容, 王淨

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