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Angelababy帶7歲兒現身迪士尼！　溫馨畫面又被酸「立好媽媽人設」

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星Angelababy（楊穎）自2022年與黃曉明結束6年婚姻後，雙方協議共同撫養兒子小海綿。近日有網友在香港迪士尼樂園偶遇Angelababy，發現她似乎是獨自帶著兒子出遊，身邊沒有跟著其他親友或助理，消息一公開馬上就掀起網友熱烈討論。

▲Angelababy與孩子一起到迪士尼遊玩。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy被目擊現身迪士尼。（圖／翻攝自微博）

根據網友曬出的照片，Angelababy當天穿著黑白條紋上衣和牛仔寬褲，頭戴編織帽子，並戴著口罩，非常低調，似乎是不希望被認出，此外，有人目擊到母子倆一起搭雲霄飛車的畫面，照片中可以看到Angelababy遵守規定拿下帽子，表情非常緊繃，兒子一手緊抓前方的扶手，另一手緊握著媽媽手臂，溫馨的親子畫面也感動不少人。

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▲Angelababy與孩子一起到迪士尼遊玩。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy與孩子一起到迪士尼遊玩。（圖／翻攝自微博）

Angelababy 2023年因為前往巴黎看BLACKPINK成員Lisa的瘋馬秀，導致她在中國大陸的活動一度被「軟封殺」。雖然近期看似解禁，但她的聲勢仍未能恢復至以往的高度。此次登上熱搜，網友也繼續嘲諷道「她怎麼又出現了？不是被官方通報了嗎？」、「立好媽媽人設啦」、「大姐，別買（熱搜）了，煩得很」、「又來這裡找話題試水溫了」，但她死忠粉絲數量依舊龐大且堅定，發起洗評論行動，在各大貼文底下宣傳她的新戲《相思令》。

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