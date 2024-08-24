歐陽靖睡覺躲起來狂咳　4歲兒超暖舉動感動她：原來已經會照顧媽媽

記者蔡宜芳／綜合報導

女星歐陽靖育有一個寶貝兒子「新醬」，經常在社群分享育兒點滴。她23日透露自己近來得了重感冒，一入夜就狂咳，原本害怕吵醒淺眠的兒子，但沒想到孩子竟做了一個讓她備感暖心的舉動。

▲歐陽靖育有一個4歲兒子。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖透露，兒子新醬是個淺眠的孩子，睡覺時只要聽到一點聲音就會醒，而且目前4歲了，還是每天都要睡滿12小時，否則抵抗力就會變差。而歐陽靖也因此每天有一半的時間要躺在兒子身旁工作，「久而久之，很多後遺症都出現了，近視、夜盲、肩頸酸痛⋯其實覺得有點無奈，卻又狠不下心讓小孩睡不好。」

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歐陽靖說，近期因為工作過於繁忙，不小心感冒，每到夜晚就會咳嗽不止。前一晚，她發現兒子似乎快被自己的咳嗽聲吵醒，於是只好用被子蓋住自己、背對小孩，「咳了幾聲後，我感覺到一陣規律地輕拍？」

▲歐陽靖分享兒子的貼心舉動。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖掀開被子後，發現竟然是新醬從背後抱著自己、用手輕輕地拍打她的背部，試圖舒緩她的不適，她為此感動大呼：「原來4歲的孩子已經會開始照顧媽媽了！」歐陽靖表示，她已經找時間看過醫生並服用藥物，希望下個月能好好休息，不希望再讓兒子擔心。

【歐陽靖全文】

新醬是個很淺眠的小孩，睡覺時只要聽到一點聲音就會醒，媽媽也不能離開，最多只能上個廁所就要躺回去。

可能因為淺眠的關係？他需要的睡眠時間很長，4歲了還是每天睡12個小時，不然抵抗力會變差，相反地只要有睡飽就身強體壯。

也因此我每天有一半的時間必須躺在他身邊工作，黑暗中躺著用手機寫稿、躺著回覆訊息⋯久而久之，很多後遺症都出現了，近視、夜盲、肩頸酸痛⋯其實覺得有點無奈，卻又狠不下心讓小孩睡不好。

・・・

八月太忙太累了⋯我這兩天感冒很慘，入夜基本上是狂咳⋯

昨晚新醬聽到媽媽咳嗽的聲音後開始翻來覆去，我只好用被子埋著頭、背對他，希望不要吵醒他。

咳了幾聲後，我感覺到一陣規律地輕拍？

⋯⋯把被子掀開，發覺新醬居然從背後抱住我，用手輕輕地、慢慢地拍打著我的背部，想要幫我舒緩不舒服⋯就像他感冒時媽媽照顧他的方式一樣！

原來4歲的孩子已經會開始照顧媽媽了！

今天媽媽擠出了一點時間看醫生，乖乖吃藥，下個月好好休息散散心吧⋯不想再讓他擔心了⋯