陸節目工作人員「洩女星隱私騙砲」　張予曦急發聲明：已經報警！

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸籃球節目《我的主場》先前才鬧王鶴棣退出風波，沒想到，近日又傳節目合作的飯店人員洩漏女星張予曦的隱私「騙砲」粉絲。對此，張予曦工作室於23日發出聲明，節目製作單位也出面說明。

▲張予曦近來參加《我的主場》錄製。（圖／翻攝自微博／張予曦）

近來有張予曦的粉絲在網路指控，《我的主場》合作的飯店工作人員曾利用職務之便，擅自進入張予曦的房間，還為了誘騙女粉絲上床，洩漏藝人的住宿地址、通告行程等隱私。

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而該飯店人員被抓包批評後，竟還大言不慚地說「以物換物沒毛病吧」、「做之前可以簽協議，見不到（藝人）就叫警察拉我」。此外，也有網友控訴，節目合作的司機同樣利用洩漏藝人的行程，對粉絲進行性騷擾。

▲▼粉絲控訴節目合作的工作人員洩漏藝人隱私。（圖／翻攝自微博）

對此，張予曦的工作室在23日發表聲明，表示已經在第一時間聯絡到節目組，並積極配合調查此次事件，「並在第一時間與節目組向當地公安局報警，但取證及排查過程尚需時間，後續進展結果我們也會第一時間同步！」

▲張予曦工作室聲明。（圖／翻攝自微博／張予曦studio）

與此同時，節目製作單位也發聲表示，在接到事件反饋後，已經第一時間報警並與張予曦工作室一起採取相應措施。目前，該事件已經交由警方進行調查和處理，「節目組會全力保證藝人嘉賓的安全保障工作。」也請粉絲如有任何問題，可以隨時與節目組聯絡。

▲製作單位聲明。（圖／翻攝自微博／愛奇藝我的主場）