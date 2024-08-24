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盤點《角頭－大橋頭》金句　蠍子哥「飲料店那個不算喔！」看過都說頂

記者蕭采薇／台北報導

億萬票房電影《角頭》系列推出全新電影《角頭－大橋頭》，上映8天全台票房破億，電影金句也在社群平台熱門話題。最受歡迎的是王陽明飾演的Michael片中招牌台詞「你知道大橋頭是誰的嗎？大橋頭是我爸的！」，吸引許多網友拍成各種有趣的網路影片，「叫我BOSS！」、「從今天起，你就是你，我就是我！」

▲▼《角頭－大橋頭》全台好評不斷。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》上映8天全台票房破億。（圖／曼尼娛樂提供）

同樣是討論度很高的電影金句，而張懷秋飾演的蠍子哥驚天一句「飲料店那個不算喔！」火速竄紅，成為影迷間交流證明共同看過《角頭－大橋頭》的一句話。

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另有大批影迷喜歡王識賢飾演的仁哥不時出現的冷面笑話，「你若不爽，這條你處理。」、「人家帶這麼多小朋友來是貴賓耶。」、「要記得履歷表寫好喔。」、「又多了一個天公囡仔。」

▲▼《角頭－大橋頭》全台好評不斷。（圖／曼尼娛樂提供）

▲懷秋（左）和王陽明（右）在《角頭－大橋頭》逞兇鬥狠。（圖／曼尼娛樂提供）

張再興生動演出的宗保也在片中電影金句連發：「這社會事 要照規矩來喔，」、「Call Me！」，也有觀眾難忘高捷飾演的貴董說的重話：「以前我們做的叫做勇，現在Michael做的叫做白目。」以及夏靖庭飾演的「文正」保護大橋頭公子哥Michael的寵溺金句「他只是一個小孩子，會做什麼呢？」

▲▼《角頭－大橋頭》全台好評不斷。（圖／曼尼娛樂提供）

▲大批影迷喜歡王識賢飾演的仁哥不時出現的冷面笑話。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭－大橋頭》串起整個《角頭》宇宙，許多觀眾看完電影之後回家再度重溫《角頭》系列作品，《角頭》首集在串流影音平台Netflix上霸氣回歸電影類別熱播排行榜第2名，外傳電影《角頭—浪流連》也衝上電影類別熱播排行榜第4名。

 

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