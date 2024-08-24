超犀利趴開跑「五月天石頭歸隊」　宇宙人小玉竟脫口：哪有人辦在下午

記者蔡琛儀／台北報導

「超犀利趴13」今（24日）起一連兩天集結21組豪華卡司在台北小巨蛋開唱，而主唱阿信也在IG暴雷「犀利趴不藏頭，大家來看石頭！」似乎是在預告月初因腰椎滑脫，接受休養治療與靜養的五月天吉他手石頭，有望在今晚露面與五月天團員合體。

▲理想混蛋出席超犀利趴。（圖／相信音樂提供）

今超犀利趴首日由夯團理想混蛋打頭陣，理想混蛋是首次參加超犀利趴，今他們深情演繹經典歌曲〈不是因為天氣晴朗才愛你〉、〈離開的一路上〉等，掀起萬人大合唱，此外他們也許願：「希望下次見面的時候，就是我們的演唱會！」盼未來能唱進台北小巨蛋。

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▲宇宙人在小巨蛋打羽球。（圖／相信音樂提供）

隨後登場的則是宇宙人，將「α：回到未來」北高雙蛋週年演唱會的演出精華，一連演唱〈自己來〉、〈成名秒〉、〈不用大腦〉等嗨歌，小玉打趣說：「我還沒醒，哪有人下午開演唱會！」下一秒連忙澄清：「我沒有抱怨！」日前他們在高雄巨蛋演唱會打羽球的橋段，引起歌迷高度討論，他們今也在犀利趴重現這段精彩內容，唱到〈陪我玩〉時，玩性大發在台上打起羽球，最後也將有宇宙人簽名的羽球發到台下，讓歌迷嗨到不行。

融合多類型音樂風格的大陸樂團「盤尼西林樂隊」緊接登場，他們帶來新EP《島與黎明》作品裡的〈美人坡〉，以及〈南方高速〉、〈憂鬱的平原〉、〈雨夜曼徹斯特〉等，並邀請了音樂人Chole一起合作。

▲日團flumpool凡人譜撂中文首度攻蛋開唱。（圖／記者李毓康攝）

從2011年以來，每年都會來台灣會歌迷的flumpool凡人譜，前幾年因為疫情而中斷，終於透過超犀利趴再度來台和歌迷相見，這次開唱也增加了中文歌詞的新歌包括〈two of us〉、〈SUMMER LION〉，主唱山村隆太更特別選唱與五月天合作的歌曲〈証明〉；而〈HELP〉是在疫情時，歌迷幫隆太將中文字轉換日文拼音，幫助他順利完成配唱的作品，因此也特別獻唱這首歌，隆太笑說，自己是第一次唱小巨蛋，很緊張，希望大家幫他加油。此外他們也在演出後舉辦暌違9年的簽名會，與歌迷近距離互動。