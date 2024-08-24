韓啦啦隊「超慘薪水曝光」被列低收入職業！　16年老鳥痛揭超惡劣待遇

記者田暐瑋／綜合報導

近年來許多南韓職業啦啦隊員都來台加盟，擔任超過16年啦啦隊的朴騏良（박기량）近日公開啦啦隊真實收入，坦言啦啦隊員的薪資遠低於外界想像，且工作強度高，待遇惡劣，可說是血汗職業。

朴騏良近日在韓綜《飛翔的女孩》公開年收入，從2009年開始活躍於多個職業運動隊伍中，2016年實現夢想成為歌手。她透露啦啦隊員需要自費練習舞蹈和編排，並花費大量時間精進舞技，月薪卻不到100萬韓元（約2.5萬元新台幣），如今還有其他兼職的話，年收入最高也僅約2069萬韓元（約49.6萬元新台幣），也曾有啦啦隊員爆料，最慘時期的月收只有約8000元新台幣。

▲朴騏良公開南韓啦啦隊員的薪水。（圖／翻攝自朴騏良IG）



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根據南韓教育資訊院2018年的資料，啦啦隊是韓國「50個低收入職業」之一，表面雖然光鮮亮麗，私下卻是血汗職業，朴騏良表示，啦啦隊員是日薪制，只有領隊和助理是可以領月薪，意即隊員們如果沒有活動，就會沒有收入，因此需要去接模特兒或是商場展示等外快，她積極推動成立啦啦隊協會，希望為後輩們創造更好的工作環境，並培養更多的行業人才。

事實上，李多慧曾被問及台韓兩地的薪資差異，她表示台灣與南韓相似，每參加一場球賽就會獲得一次薪資，只是台灣的薪資較南韓略高，強調來台加入啦啦隊不是為了金錢，而是為了增加海外經驗，希望外界不要對此有所誤解。

▲李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）