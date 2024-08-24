泰民認「SHINee 2018年瀕臨解散」　韓網一片淚海：謝謝你們撐下去

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體SHINee成軍16年，由5位成員組成，他們這幾年來努力推出個人作品，但從沒忘記團體活動，時不時仍會推出歌曲與粉絲見面，感情相當好。然而，團體看起來無恙，其實經歷過一次陣痛期，泰民近日在專訪中承認「2018年站在差點解散的岔路上時，沒有放棄仍一直堅持過來，我覺得真的是做得很好的一件事」，一席話再度逼哭眾歌迷，感謝他們撐了過來。

▲泰民受訪時承認SHINee於2018年瀕臨解散。（圖／翻攝自泰民IG）



泰民近日接受雜誌《ELLE》採訪，剖開內心以最真實的訪談面對粉絲，被問到從2007年起到現在所實現過的事情中，最讓他感到驕傲自豪的事情為何？他回答：「和成員一起走過來的道路。如果再次回到過去從頭開始，我沒有自信再次開始的程度，真的是一起熬過了好多事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

泰民不諱言提及團體一度瀕臨解散危機，「2018年站在解散的岔路上時，沒有放棄仍一直堅持過來，我覺得真的是做得很好的一件事。」他感謝歌迷給予的應援，「還有真的很多人為我們應援，與粉絲之間的感情守護著我們，可以這樣度過一生，我只有感謝。」

▲泰民感謝粉絲感謝成員，大家一起撐過來沒讓SHINee解散。（圖／翻攝自theqoo）



回顧過去的時光，讓他感到最溫暖的一幕，泰民選出SHINee在2009年推出歌曲〈Y.O.U〉，「我們曾經在廣播節目一起唱那首歌，我至今都還記得，邊好好品味每個歌詞，邊想像著我們的未來會是怎樣的面貌，好像一個一個都能想像得到，那時候想像的未來在某個瞬間成為過去了。」

▲泰民認為SHINee沒解散是現在做得最好的一件事。（圖／翻攝自泰民IG）



2018年的傷痛，對於SHINee無疑是重創，但4人牽著彼此繼續走下去，連同鐘鉉的份一起努力，這則訪談公開後，韓網一片淚海，留言區不捨他們的堅強「SHINee就算在2018年解散了，也不會有任何人說什麼，真的是成員穩住了粉絲，如果不是這樣的話，早就崩塌了，謝謝你們到現在還是守護著SHINee」、「熬過傷痛一起走下去的SHINee，SHINee WORLD加油」、「原來那時候是這樣」、「謝謝你們撐下去了」。