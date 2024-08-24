孫生「超辣前女友」證實離開啦啦隊！Wendy新身分曝 千人讚爆：全團最正

記者潘慧中／綜合報導

Wendy（林宛璇）因曾與孫生有過一段情而備受關注，事業方面，原本是職籃T1桃園雲豹啦啦隊成員的她，近日證實離隊，並在23日公開未來動向，那就是加入全新電競女團「TALON EMPRESS塔龍女孩」，引來破千人按讚直誇：「全團最正！」

▲Wendy證實離開啦啦隊。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）



電豹女的Instagram粉絲專頁21日上傳Wendy、艾融、馬妹和牛奶的照片表示，「謝謝四位女孩上季在場上的付出與熱情。祝福妳們在新的舞台繼續閃閃發光～。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Wendy原本是職籃T1桃園雲豹的啦啦隊成員。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）



Wendy事後現身留言區，並附上淚眼、雙手合十的圖案回應，「感謝雲豹這三年的照顧」，證實離隊消息。事隔兩天，她發文坦言將加入電競女團「TALON EMPRESS塔龍女孩」，背號是66號。

▲Wendy加入全新電競女團。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）



Wendy表示玩遊戲本來就是她生活的一部分，如今接下這份工作，不但是全新挑戰，也是和其他女孩共度精彩時光的機會，「我們會一起打遊戲、一起訓練，期待在接下來的比賽中，和大家一同見證我們的成長與突破。」