雙面女星抽菸「當場嫁禍王思佳」！她不忍了：背鍋很多年 掀心機內幕

記者潘慧中／綜合報導

王思佳外型美豔，卻也因此常招惹來不必要的誤會，舉例來說，她雖然看起來會抽菸，但其實根本不碰。然而，她遇過一位雙面女星私下明明會抽菸，卻很有心機地嫁禍給她。

▲▼王思佳澄清她根本不會抽菸。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



[廣告]請繼續往下閱讀...

王思佳在《小姐不熙娣》透露，該女星一起約在包廂吃飯，「她是那種形象超好、打掛你都不相信她會抽菸的那種人。」吃到一半，女星突然說「我好想抽菸怎麼辦？妳可以幫我拿菸灰缸嗎」，她當下沒想太多，便請店員拿進來。

▲▼雙面女星要王思佳幫忙拿菸灰缸。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



店員一拿進來，該女星便指著王思佳說「放她那邊」，營造出是王思佳要抽菸的感覺，王思佳當場傻眼。等到店員一出去，該女星便拿過菸灰缸開始抽菸，還一直往王思佳的方向吐煙，抽完不忘狂噴香水。

▲▼雙面女星要店員把菸灰缸放在王思佳那邊，還邊抽邊把煙吐向王思佳。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



如今，王思佳決定在節目中說出此事，「我也是背很多年這個鍋」，她透露該女星是「抽超兇」的人，而自己根本不會抽菸。小S看到她寫在小本本裡的名字後，非常驚訝，「她會抽菸？！」

▲王思佳背鍋很多年。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）