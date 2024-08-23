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宋枝恩、朴偉絕美婚紗照曝光！　深情告白「人生中最確信的就是你」

記者張筱涵／綜合報導

韓星宋枝恩今（23日）公開了和朴偉的絕美婚紗照，照片中兩人笑容燦爛，充滿幸福氛圍，他們也將在10月9日舉行戶外型婚禮，屆時將會在眾人的祝福中步上紅毯。

▲▼宋枝恩 朴偉。（圖／翻攝自Instagram／bimil_jieun）▲▼宋枝恩 朴偉。（圖／翻攝自Instagram／bimil_jieun）

▲宋枝恩和朴偉在不同背景下穿上不同色調設計的婚紗西裝。（圖／翻攝自Instagram／bimil_jieun）

宋枝恩今天在Instagram更新4張婚紗照，感動寫道：「我人生中最確信的，就是與朴偉哥牽手同行，在朝向出發線的每一步，愛治癒了許多，也讓我們變得更加完整。」文字中充滿對未來的期待和對愛情的深情告白，婚紗照中的她共換了3套不同風格和顏色的婚紗，未婚夫的西裝也隨之搭配，兩人在夕陽下、大自然中相視而笑，滿溢著幸福。

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▲▼宋枝恩　朴偉。（圖／翻攝自Instagram／we_park）▲▼宋枝恩　朴偉。（圖／翻攝自Instagram／we_park）▲▼宋枝恩　朴偉。（圖／翻攝自Instagram／we_park）▲▼宋枝恩　朴偉。（圖／翻攝自Instagram／we_park）

▲宋枝恩和朴偉選在棚內和草原樹林上拍婚紗。（圖／翻攝自Instagram／we_park）

▲▼宋枝恩 朴偉。（圖／翻攝自Instagram／bimil_jieun）▲▼宋枝恩 朴偉。（圖／翻攝自Instagram／bimil_jieun）

▲宋枝恩和朴偉的婚紗獨照。（圖／翻攝自Instagram／bimil_jieun）

事實上，宋枝恩在2023年底認愛朴偉，當時已經交往約莫9個月，兩人公開戀情後在節目上和社群平台都是大方談愛。朴偉曾在《黃金漁場》中透露，宋枝恩不時會出現讓他非常感動的溫暖發言，他曾經問過女友「會覺得約會的時候，跟坐輪椅的我走在一起不太方便嗎？」但宋枝恩告訴他：「女生在約會的時候都會穿高跟鞋，如果走在凹凸不平的路上會很不方便，但跟坐著輪椅的朴偉哥一起的話，我只要跟著你的道路，永遠都會是平坦道路。」一席話令大家感動到摀嘴驚呼。

▲▼宋枝恩 朴偉。（圖／翻攝自Instagram／bimil_jieun）

▲宋枝恩和朴偉感情穩定甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／bimil_jieun）

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