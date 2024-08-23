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林郁婷坦言會跟教練鬧脾氣　關鍵在教練不讓她做這件事

記者葉文正／台北報導

三立新聞台54台旗艦訪談節目《話時代人物》，主持人鄭弘儀專訪奧運金牌拳后林郁婷和教練曾志強，回台後林郁婷和教練天天馬不停蹄，林郁婷坦言行程不斷滿累的、但是很滿樂在其中，很開心跟著教練努力這麼多年，可以讓大家看見為自己喝彩一切都很值得。鄭弘儀表示，拿奧運金牌比想像中更難，林郁婷和曾志強兩位都是鋼鐵人，台灣有他們，實在很幸福。
▲鄭弘儀(左起)新聞部副總白舒樺、林郁婷、教練曾自強、製作人賴俔劭。（圖／三立提供）

▲鄭弘儀(左起)新聞部副總白舒樺、林郁婷、教練曾自強、製作人賴俔劭。（圖／三立提供）
林郁婷在《話時代人物》節目中，回憶這次巴黎奧運出賽的過程，她向鄭弘儀透露，第一場比賽獲勝後激動落淚，曾志強表示深信「頭過身就過」，提醒林郁婷接下來的每天都不能哭，「勝利要帶著非常喜悅的心情去迎接」，林郁婷言談間透露出對教練的完全信任，尤其巴黎奧運期間，教練是她知道外界時事唯一的窗口，林郁婷說站上賽事舞台前，會關掉所有社群，手機剩下接聽教練電話和鬧鐘的功能。
▲鄭弘儀(左起)新聞部副總白舒樺、林郁婷、教練曾自強、製作人賴俔劭。（圖／三立提供）

▲鄭弘儀(左)與林郁婷。（圖／三立提供）
接受曾志強教練指導多年，鄭弘儀問起「有過什麼意見不合或吵架嗎？」林郁婷不假思索回答「想放假的時候，但教練不准，我就會比較鬧脾氣，訓練的時候臉就比較臭」。林郁婷說沒時間出去談戀愛，沒放假連跟朋友出去的時間都沒有，「有時候會很氣教練不給我放假，但也沒有辦法。」

鄭弘儀問她：「妳有跟教練說我很氣你嗎？」林郁婷調皮地說「我不敢！他在我心裡是個嚴父。」問起林郁婷的理想型，她說自己是射手座，是比較浪漫派、看感覺，「因為很多人都會說你的理想型怎麼樣，最後遇到的都跟理想型不一樣」，訪談中也聊到媽媽養育小孩的辛苦，問起人生規劃林郁婷說，「會想要有小孩，因為覺得小孩很可愛」。

曾志強教練回憶初見林郁婷時，她的身高只有140公分，因為林郁婷是一個很堅持信念的選手，所以相信她一定會有成就，林郁婷回憶從田徑轉戰拳擊，阿嬤很反對「她說你一個女孩子家，怎麼要學那個打架的東西」，教練的耳提面命要嚴格自我保護，所以林郁婷2013年開始，不騎機車、不騎腳踏車避免涉險。

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一路走來她也有過低潮，林郁婷說「就只能晚上躲在棉被裡哭」，現在很多新手問她怎麼練拳擊，林郁婷說「練拳要先練防守，要先保護得好自己，才有辦法跟對手抗衡」更多林郁婷和曾志強教練的精采訪問內容，都在本周日(25日)晚間八點， 54台三立新聞台播出。

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