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2位台灣妞在韓出道！10月現身西門町開唱　激動喊：終於回家了

記者吳睿慈／台北報導

南韓6人女團ILY:1從選秀節目《Girls Planet 999》發跡，2022年4月正式出道，其中2位台灣女孩團員Rona和Elva在海外發光發熱，受到很多粉絲的支持。出道近3年，她們終於唱回家鄉，即將在10月12日於西門町Westar舉辦專場活動，兩人感動表示「終於回到家鄉」，激動情緒掩蓋不住。

▲▼2位台灣妞10月回家開唱！韓團出道熬3年　Rona、Elva帶成員逛夜市。（圖／J&B Entertainment提供）

▲2位台灣妞Rona（右一）、Elva（左一）終於即將在10月回家開唱。（圖／J&B Entertainment提供）

ILY:1由Nayu、Ara、Hana、Ririka、Rona、Elva共6位成員所組成，團名含有將成員獨一無二的魅力融為一體展示給大家看的意思，團體出道近3年，來自台灣的成員Rona和Elva即將回到家鄉開唱，，Rona開心表示：「出道第3年終於可以到我和Elva的故鄉表演，真的非常期待，我們會好好認真準備的，期待與台北的Only:1見面哦！」Elva興奮表示：「從出道以來，我就一直非常期待和夢想著能夠回到我的家鄉，用中文和觀眾打招呼跟表演給大家看，這一次我們終於要去了！」

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說到對台灣的印象，Ririka小時候曾來台旅遊，對於美食和風景念念不忘，不過，讓她們最期待的還是Rona和Elva所介紹的夜市美食和手搖飲。Rona得意表示到韓國前，每週都至少逛三天夜市，「我最推薦大家去的地方就是夜市！從頭可以吃到尾 有吃的也有玩的超級棒。」直呼要帶團員們品嚐麻辣鴨血和50嵐的波霸紅茶鮮奶。

▲▼2位台灣妞10月回家開唱！韓團出道熬3年　Rona、Elva帶成員逛夜市。（圖／J&B Entertainment提供）

▲ILY:1出道近3年即將首度訪台。（圖／J&B Entertainment提供）

Elva在韓國時也常和團員們約定要一起帶他們逛夜市，「我跟其他團員們從以前就一直在講要一起去逛夜市小吃攤販，還有吃火鍋、滷肉飯、珍奶等等，希望排除演唱會時間可以帶她們去逛逛！」兩人做好當導遊的萬全準備。
 
巡迴首站來到台灣，成員對於華語歌曲做足功課，Ririka最愛歌曲〈想見你想見你想見你〉，Hana則對於洗腦神曲〈學貓叫〉印象深刻。而兩位「台灣囡仔」近期的口袋歌單則是天后蔡依林的〈無言以對〉和〈在迦納共和國離婚〉兩首歌。團體演唱會台北場，10月12日晚上6點在台北西門町Westar，門票於24日下午1點在KKTIX售票系統正式開賣，活動資訊請鎖定三啪娛樂行銷公司官方粉絲專頁。

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Girls Planet 999, ILY:1, Rona, Elva

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