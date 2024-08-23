賈靜雯難得解放泳裝！帶2女兒玩水「濕身全被拍」：暑假要結束了

記者潘慧中／綜合報導

賈靜雯日前鼓起勇氣放手讓9歲咘咘、7歲波妞遠赴馬爾他遊學，事後看到女兒變得更快樂健康，她很感謝自己當初的決定，「這是她們最好的禮物吧～。」迎來暑假尾聲，她22日低調上傳全家一起戲水的照片，畫面溫馨美好。

▲賈靜雯穿泳裝和老公、女兒們玩水。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）



照片中，可以看到賈靜雯紮起頭髮，身穿黑色泳裝，和修杰楷、咘咘和波妞在水裡玩得不亦樂乎，露出燦爛笑容，「暑假要結束了，珍惜最後的時光……。」

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▲賈靜雯身材本來就很好。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）



不只這樣，修杰楷也在Instagram限時動態分享帶咘咘、波妞去台南玩的照片，不只出賣了小女兒做鬼臉的模樣，還拍下孩子目不轉睛盯著冰淇淋的一幕，側臉十分可愛。

▲修杰楷拍下女兒可愛耍寶的一面。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）



事實上，賈靜雯在暑假一開始就讓咘咘、波妞在老師的陪同下前往遙遠的馬爾他，對她來說是一個極大挑戰，「當我分享我們的決定，身邊許多家人朋友都覺得不可思議…都說『對我才是挑戰吧』」，她坦承自己很黏孩子，「要學習放手，在她們9歲跟7歲的現在，真的需要很大的勇氣！」

▲▼賈靜雯前陣子放手讓咘咘、波妞遠赴馬爾他遊學。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）



之所以幫咘咘、波妞安排這趟為期16天的遊學之旅，賈靜雯日前解釋：「我曾經說：『我們有一天會老會走，希望她們能互相扶持長大！』所以就在今年暑假給予了這項任務。」雖然旅程中，母女曾因思念而落淚，但這些眼淚都轉化為女兒們成長的養分。