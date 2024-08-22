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巨雷／《咒術迴戰》剩5話又拋「超大震撼彈」！　讀者全炸鍋了

記者劉宛欣／綜合報導

日本超人氣漫畫《咒術迴戰》由漫畫家芥見下下創作，自2018年連載以來受到一直受到全世界粉絲喜愛，動畫、劇場版也都擁有超高熱度。日前官方宣布將在9月底迎來結局，距今只剩下5話篇幅，由於有許多大伏筆尚未回收，令漫畫迷們好奇該如何僅靠5話收尾，沒想到最新釋出的267話情報，竟又迎來了大轉折，引爆網路討論。

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▲《咒術迴戰》即將迎來結局。（圖／翻攝自海報）

▲《咒術迴戰》即將迎來結局。（圖／翻攝自海報）

《咒術迴戰》的主角群4人分別為虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、以及漫畫進度中已經死了的人氣角色五條悟，由於作者芥見下下曾公開表示結局4人不是3死1活就是3活1死，其中五條悟已經在去年領便當成為「2.5條悟」，釘崎野薔薇則是早在去年播出第二季動畫進度的「澀谷事變」篇中，遭反派真人炸掉了左臉後，京都校的新田新對她使用了不讓狀態繼續惡化的術式，生死不明至今，作者先前也曾證實她是「新鮮的死亡」狀態，讀者也都大多默認了她下線。

▲《咒術迴戰》即將迎來結局。（圖／翻攝自海報）

▲《咒術迴戰》女主角釘崎野薔薇確定復活。（圖／翻攝自劇照）

原先確定2人死亡，加上虎杖悠仁與大反派宿儺纏鬥多時，不少人認為「追求正確死亡」的虎杖會犧牲自己拯救世界，成就作者說的「3死1生」，僅剩伏黑惠存活。沒想到漫畫267話情報在22日正式釋出，釘崎野薔薇證實沒有死，甚至重現了在澀谷事變時，使用芻靈咒法「共鳴」重創真人的名場面，遠端加入打宿儺的戰場，這一幕一出，馬上就在X上掀起日網熱烈討論。

最新一話曝光，再度使《咒術迴戰》話題度爆發，不少讀者開始期待作者能給《咒術迴戰》一個圓滿結局，釘崎野薔薇的粉絲更是集體歡呼，不過由於《咒術迴戰》自五條悟莫名死亡後，出現了不少讓人難以理解的轉折，因此也有許多人認為不能高興得太早，一切都要等到結局才能見真章。

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