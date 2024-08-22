王淨為新人歌手專輯揭序！　兩人關係意外曝光

記者蔡琛儀／台北報導

環球唱片與好多音樂聯手打造新人歌手吳獻Osean，吳獻Osean將於9月底推出全新專輯，首波概念浮游前導曲〈銀色的移動城堡〉已全面上線，而他還請到人氣女神王淨以作家身分為新專輯揭序，意外揭露兩人的友誼，原來兩人從國中就認識，到現在王淨每次有新電影會邀請吳獻去看、吳獻有新歌也會搶先給王淨聽，分享彼此作品。

▲吳獻Osean跟王淨是國中好友。（圖／環球提供）

吳獻Osean在準備新專輯期間，早睡早起、洗冷水澡、每天冥想是他的日常，他很享受這種純粹的生活方式，自嘲活得很老派。專輯中第一首最具氛圍感的揭幕歌曲〈銀色的移動城堡〉，以他人生中第一台陪伴他已久的二手車為靈感，譬喻為「銀色的移動城堡」，象徵著自我內在的空間，提供心靈最安全的庇護與歸屬。

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最大的亮點在於極其用心的編曲，音樂氛圍就像是銀河裡漸漸匯聚的億萬星塵，讓聽眾能瞬間感受到強大的吸引力。在間奏的合音疊上了超過一百軌的Vocal，描繪出踩下油門的暢快瞬間，享受一場逃跑旅程的迷幻畫面，吳獻Osean首次在錄製上採用了最多的真實樂器，並嘗試加入弦樂，營造格外優美的浪漫氛圍。

▲吳獻Osean是環球唱片與好多音樂聯手打造的新人。（圖／環球提供）