「萬人迷」男星扮6身分！《流浪吉普賽》3小時揭世紀秘密

記者許逸群／綜合報導

由「萬人迷」男星法蘭茲羅戈斯基（Franz Rogowski）所主演的新片《流浪吉普賽》，劇情描述盧博（法蘭茲羅戈斯基 飾）一心尋找3個親生兒的下落，假藉流浪藝術家、假身分逃兵、闊綽珠寶商等不同身分變換，以近3小時片長、展開一場飽含愛情與親情的復仇旅程。

▲▼電影《流浪吉普賽》。（圖／海鵬影業提供）

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電影改編自義大利作家馬利歐卡瓦托雷暢銷小說《播種的人》，也是影史上首部正視「瑞士吉普賽」耶尼什（Jenische）流浪民族存在的電影。全片在風光美不勝收的瑞士和義大利北部拍攝，不僅布景服裝美輪美奐，手風琴樂曲曼妙動人，更在傷感故事中交纏著愛與殘酷，威尼斯影展首映時大獲好評。

▲電影拍攝靈感來自瑞士曾經實施半個世紀的「街童援助計畫」。（圖／海鵬影業提供）

劇情描述流浪藝術家盧博來自「瑞士吉普賽」游牧民族，他和妻子帶著三個孩子以街頭巡演維生，。二戰爆發，盧博被軍隊徵召，保衛瑞士免受德國入侵。三個孩子卻因「街童教育計畫」遭警察強行擄走、另覓他人收養，妻子更意外身亡。盧博逃離軍隊後開始浪跡天涯，遠赴各地尋找失散的三個孩子的下落。

值得一提的是，法蘭茲羅戈斯基在《流浪吉普賽》飾演同一人、身分卻變化無窮，包含街頭藝術家、徵召軍人、珠寶商、詐騙囚犯、播種情人和慈愛父親等超過6種身分演出，為電影帶來了精彩灼熱的吸引力，也讓他贏得「歐洲變色龍」美稱，更確立成為最具冒險精神的巨星地位。電影將於9月13日上映。