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將被周星馳本人面試！采子突破萬人海選有望變「星女郎」

記者許逸群／台北報導

歷經5年的等待，喜劇天王周星馳的作品即將再度回歸影壇，他的最新力作《女足》從去年就引發全亞洲的熱烈關注。電影的海選首站選擇在台灣舉辦，由「亞洲星探」統籌，歷經5個月的選拔，全台報名突破萬人，最終共有37人入圍，今（22日）從入圍名單中選出最終6位得獎者，將被周星馳本人面試。

▲▼周星馳電影《女足》決賽頒獎典禮記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲6人從萬人海選中獲選與周星馳面對面的機會。（圖／記者周宸亘攝）

最終獲獎者有姚方、蔡南筠、張天一、楊昀蒨、關麗葒與謝采紋。其中，謝采紋就是曾參加《全明星運動會》的采子，她配合主辦單位要求以本名報名海選，一路過關至今，最終在今日的「1分鐘即興表演」中受到評審肯定，獲得最終的6張入場券，將在近日到香港與周星馳見面。

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▲▼周星馳電影《女足》決賽頒獎典禮記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲采子在周星馳電影《女足》海選中脫穎而出。（圖／記者周宸亘攝）

采子上台時，隨機抽到推坐輪椅的人士坐公車的題目，只見她臨機應變，拿起場邊的椅子當輪椅。她創意十足，不只在推不動的輪椅時，脫口說出「你有踩煞車嗎」，瞬間逗得全場大笑。不僅如此，她在推輪椅時，還不慎因太賣力摔倒，接著又自編台詞：「你一站就要下車了嗎？你怎麼不早說！」

▲▼周星馳電影《女足》決賽頒獎典禮記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼采子1分鐘即興演出相當精彩。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周星馳電影《女足》決賽頒獎典禮記者會。（圖／記者周宸亘攝）

采子事後受訪時透露，表演內容都是當下隨機想的，且因當過護理師，所以對推輪椅的動作很熟悉，但她不記得自己有說出什麼笑哏，但卻意外地與周星馳的喜劇有些合拍，也許如同她入圍後說的：「是他教我怎麼長大的。」到時見到周星馳想跟對方說什麼？她笑說：「我想跟他說，他是在我人生想要見到的人其中一個。」

▲▼周星馳電影《女足》決賽頒獎典禮記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲周星馳電影《女足》決賽頒獎典禮記者會。（圖／記者周宸亘攝）

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采子, 周星馳, 女足

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