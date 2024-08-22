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吳姍儒懷孕九個月翻身要一小時　不忘祝福許光漢當兵愉快

記者葉文正／台北報導

「第59屆金鐘獎」戲劇及節目類金鐘獎典禮將分別於10月18日及10月19日在台北流行音樂中心正式登場，今天戲劇類與節目類主持人姚淳耀與吳姍儒（Sandy）一起合體亮相，吳姍儒笑說真的沒有要產後瘦身，月子做一半就會出來主持，還不忘祝福許光漢當兵，相當周到。

▲▼《59金鐘獎》 典禮主持人發布會，節目類金鐘獎典禮主持人Sandy吳姍儒。（圖／記者李毓康攝）

▲《59金鐘獎》 典禮主持人吳姍儒已經快要生了。（圖／記者李毓康攝）

已懷孕九個月的吳姍儒，預計下月臨盆，接著直接進月子中心休養，但她將在10月18日主持節目類金鐘，時間上可說非常趕，所以她說：「沒有要產後瘦身，因為要瘦下來的過程很辛苦，我怕又要瘦身還要主持，事情會弄不好，重點在節目流程與嘉賓，以及得獎頒獎的人，且金鐘禮服尚沒有定裝，除非穿韓服我的身體才可以塞進去，也已經跟造型師說，生完看狀態再說。」

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▲▼《59金鐘獎》 典禮主持人發布會，節目類金鐘獎典禮主持人Sandy吳姍儒。（圖／記者李毓康攝）

▲吳姍儒對於爸爸吳宗憲分配財產的想法表示尊重。（圖／記者李毓康攝）

吳姍儒預產期在九月底，但她說：「也有機會提早，醫生說隨時要生，我告訴他會離開家一下，他要我坐著，站著不要超過1小時，不要剖腹，沒事不要挨一刀，也沒有去看體重，我故意不看數字，因我沒辦法說謊，怕被大家問，因如果知道不說，會很尷尬。」

▲▼《59金鐘獎》 典禮主持人發布會，右為節目類金鐘獎典禮主持人吳姍儒，左為戲劇類典禮主持人姚淳耀。（圖／記者李毓康攝）

▲《59金鐘獎》 典禮主持人發布會，節目類金鐘獎典禮主持人吳姍儒(右)與戲劇類典禮主持人姚淳耀合體。（圖／記者李毓康攝）

吳姍儒也提到，這一胎肚子比較消一點，沒有那麼腫，「我肚子小到很像假懷孕，但受到坐骨神經痛影響，姿勢很像烏龜跌倒，要躺一小時才能慢慢轉過來，希望可以好好復原，畢竟要負責長時間的典禮。」至於爸爸吳宗憲會不會包大紅包，她說本來就都是說說，也不會真的去問爸爸匯款沒。

而吳姍儒也被問到，吳宗憲說身家要捐，沒有要給鹿希派，她認為算是合理投資，「因為鹿希派沒心眼，爸爸有他的想法，那也是他的錢。」今天也坦承要主持典禮怕爆了，但還可以躲到月中去哭。

吳姍儒透露，今年表演節目很好看，有結合很多元素，內容很新都沒看過，「我有沒表演不重要，也沒有人可以代班，會在月子當中請假出來主持。」

她提到之前看到姚淳演《模仿犯》讓她有陰影，「我覺得很恐怖，必須要開燈睡覺，還退他追蹤，現在看他笑起來也很假。」緩解了一點姚淳要緊張的心情，’也笑說自己不會邊擠奶邊主持，只怕典禮結束會虛脫，至於第三胎，她認為先把女兒生完，看能不能負荷再說。」

聽到自己喜歡的演員許光漢已經去當兵，吳姍儒則說：「很難想像大明星進到軍營的情況，而且要當一年，祝福許光漢這一年順利平安健康，如果有放假出來，記得要看金鐘獎。」

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吳姍儒, 吳宗憲, 金鐘獎

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